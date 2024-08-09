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奧運舉重／舉破全國紀錄 方莞靈第6名作收

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
方莞靈昨在抓舉就以八十六公斤打破全國紀錄排名，最終拿下第六名。特派記者季相儒／攝影
方莞靈昨在抓舉就以八十六公斤打破全國紀錄排名，最終拿下第六名。特派記者季相儒／攝影

儘管奧運前的訓練導致雙手手掌與大拇指出現傷勢，讓「舉重精靈」方莞靈昨天凌晨只能帶傷在女子四十九公斤級賽事出賽，但她仍是以抓舉八十六公斤、挺舉一○七公斤、總和一九三公斤拿下第六名，並在抓舉、總和雙破全國紀錄。

上屆東京奧運拿下第四名的方莞靈，今年再戰巴黎奧運表現備受期待，昨天的賽事她的母親也到場為愛女打氣。不過在奧運前訓練受傷的方莞靈，在抓舉順利抓破全國紀錄後，手部的不適感也加劇，讓她與教練林玥礽選擇挺舉保守出擊，在第二次試舉挑戰一○六公斤雖然成功舉起，但經重播檢視後遭判試舉失敗，不過仍在第三次挺舉挑戰一○七公斤成功，最終以總和一九三公斤排名第六名作收。

方莞靈透露，賽前與母親曾約定希望能六次試舉都成功，儘管未能達成，但她仍鼓勵自己，期待兩年後的亞運能站上頒獎牌，「明年開始就是重新選拔亞運，期待亞運的時候對自己期許可以完成，大家可以在下一次亞運頒獎台看到我」。

教練林玥礽表示，這次賽前設定二○○公斤的目標，也正是昨天奪銅的泰國選手坎保舉起的重量，只可惜受傷勢與被判定試舉失敗影響，未能達標，「但她已經很盡力了，如果問我表現如何，我覺得非常好」。

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