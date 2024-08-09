聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運舉重／郭婞淳奪銅 證明自己仍是頂尖

聯合報／ 特派記者藍宗標劉肇育／巴黎報導
郭婞淳昨奪下銅牌，締造連續三屆奧運奪牌紀錄。特派記者季相儒／攝影
郭婞淳昨奪下銅牌，締造連續三屆奧運奪牌紀錄。特派記者季相儒／攝影

「舉重女神」郭婞淳又奪牌了，昨天在巴黎奧運舉重賽五十九公斤級亮相，以抓舉一○五公斤、挺舉一三○公斤，最後總和二三五公斤奪下銅牌，締造連續三屆奧運奪牌紀錄，成為我國第一人，也是中華代表團在本屆賽事第七面獎牌。

郭婞淳從二○一二年倫敦奧運開始，已連四屆參賽，一六年里約奧運在五十八公斤級奪銅，三年前東京奧運五十九公斤級抱回金牌，今年以衛冕者身分登場，完成連三屆奪牌佳績。

郭婞淳來到巴黎前，最近一次出賽是四月三日在泰國普吉島舉行的世界盃舉重賽，當時抓舉一○○公斤、挺舉一三○公斤，以總和二三○公斤排名第五，超過四個月時間再登場，成功保住奧運獎牌。

這趟巴黎之旅頗受國人期待，郭婞淳其實有傷在身，出發前在桃園機場被大批粉絲包圍時，坦言一定會有壓力，透露緊張在所難免，期許保持穩定、全力以赴，就看臨場表現。

中華隊教練林敬能帶了郭婞淳十三年，三天前在巴黎受訪時提到，一直告訴郭婞淳好好享受比賽，今年也未改變，強調她的成就跟戴資穎李智凱一樣，已是世界一流選手，該為國家爭取的榮譽也做到，已經不需要再向世人、國人證明自己是什麼地位；郭婞淳最後再下一城，證明自己仍是全球頂尖選手。

中華代表團在本屆奧運舉重賽有三位女將參賽，方莞靈在四十九公斤級排名第六，郭婞淳站上頒獎台，陳玟卉明天凌晨一點半將在女子七十一公斤級亮相。

我國舉重隊在歷屆奧運已經拿下四金二銀五銅，不僅是最重要獎牌庫，且從二○○八年北京奧運開始連續四屆奪金，分別為北京奧運陳葦綾、倫敦和里約奧運許淑淨、東京奧運郭婞淳，今年獎牌也順利開張。

奧運賽事只剩最後三天，中華代表團目前獲得七面獎牌，前六面分別是李洋／王齊麟羽球男子雙打金牌、李孟遠射擊男子定向飛靶銅牌、唐嘉鴻體操男子單槓銅牌、吳詩儀拳擊女子六十公斤級銅牌、陳念琴拳擊女子六十六公斤級銅牌，林郁婷已經闖進女子五十七公斤級金牌戰，後天將挑戰我國史上拳擊首金紀錄。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／羅嘉翎吞敗落淚喊「對不起」 教練也心疼哽咽
▪ 拳擊／分析林郁婷戰勝關鍵 美聯社：憑紮實技巧而非力量
▪ 拳擊／林郁婷挺進金牌戰 鶯歌工商教練分析戰術策略
▪ 田徑／果然是浪漫之都！法國女將賽後向男友下跪求婚全場嗨翻
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 吳詩儀 唐嘉鴻 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運舉重 戴資穎 方莞靈 李智凱 郭婞淳 陳念琴

延伸閱讀

奧運舉重／郭婞淳奮戰奪銅 台東縣長饒慶鈴：她已是台灣人心中的金牌

奧運舉重／負傷奮戰奪銅！「舉重女神」郭婞淳連3屆拿牌 我國第一人

奧運舉重／郭婞淳抓舉105公斤排名第4 挺舉力拚獎牌

奧運舉重／郭婞淳今晚間將出賽 郭媽媽遠距加油盼為國爭光

相關新聞

奧運舉重／負傷奮戰奪銅！「舉重女神」郭婞淳連3屆拿牌 我國第一人

巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，我國「舉重女神」郭婞淳在抓舉以105公斤排名第4名後，挺舉也與幾名好手一路拉鋸，最終以挺...

奧運舉重／郭婞淳奪銅 證明自己仍是頂尖

「舉重女神」郭婞淳又奪牌了，昨天在巴黎奧運舉重賽五十九公斤級亮相，以抓舉一○五公斤、挺舉一三○公斤，最後總和二三五公斤奪...

奧運舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案

中華拳擊隊好手郭婞淳帶傷上陣，在巴黎奧運女子舉重59公斤級奪下銅牌，個人連續3屆奪牌，也是中華代表團本屆第6面獎牌，賽後...

奧運舉重／郭婞淳坦言巔峰已過 帶著腰傷連睡覺都不舒服

「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重賽女子59公斤級奪下銅牌，創下連續3屆奧運奪牌紀錄，賽後在媒體採訪區頻頻拭淚，講到開心處...

奧運拳擊／挺林郁婷 政府將祭法律行動

我國拳擊國手、女子五十七公斤級好手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，卻被國際拳總指控有性別爭議，賴清德總統指示體育署嚴正抗議並採...

奧運拳擊／後天爭金 林郁婷：用盡畢生所學

中華拳擊隊女將林郁婷不畏性別風波，昨天在巴黎奧運拳擊賽女子五十七公斤級四強賽主宰擂台，以五比○擊敗土耳其選手卡拉曼，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。