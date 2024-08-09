奧運舉重／郭婞淳奪銅 證明自己仍是頂尖

「舉重女神」郭婞淳又奪牌了，昨天在巴黎奧運舉重賽五十九公斤級亮相，以抓舉一○五公斤、挺舉一三○公斤，最後總和二三五公斤奪下銅牌，締造連續三屆奧運奪牌紀錄，成為我國第一人，也是中華代表團在本屆賽事第七面獎牌。

郭婞淳從二○一二年倫敦奧運開始，已連四屆參賽，一六年里約奧運在五十八公斤級奪銅，三年前東京奧運五十九公斤級抱回金牌，今年以衛冕者身分登場，完成連三屆奪牌佳績。

郭婞淳來到巴黎前，最近一次出賽是四月三日在泰國普吉島舉行的世界盃舉重賽，當時抓舉一○○公斤、挺舉一三○公斤，以總和二三○公斤排名第五，超過四個月時間再登場，成功保住奧運獎牌。

這趟巴黎之旅頗受國人期待，郭婞淳其實有傷在身，出發前在桃園機場被大批粉絲包圍時，坦言一定會有壓力，透露緊張在所難免，期許保持穩定、全力以赴，就看臨場表現。

中華隊教練林敬能帶了郭婞淳十三年，三天前在巴黎受訪時提到，一直告訴郭婞淳好好享受比賽，今年也未改變，強調她的成就跟戴資穎、李智凱一樣，已是世界一流選手，該為國家爭取的榮譽也做到，已經不需要再向世人、國人證明自己是什麼地位；郭婞淳最後再下一城，證明自己仍是全球頂尖選手。

中華代表團在本屆奧運舉重賽有三位女將參賽，方莞靈在四十九公斤級排名第六，郭婞淳站上頒獎台，陳玟卉明天凌晨一點半將在女子七十一公斤級亮相。

我國舉重隊在歷屆奧運已經拿下四金二銀五銅，不僅是最重要獎牌庫，且從二○○八年北京奧運開始連續四屆奪金，分別為北京奧運陳葦綾、倫敦和里約奧運許淑淨、東京奧運郭婞淳，今年獎牌也順利開張。

奧運賽事只剩最後三天，中華代表團目前獲得七面獎牌，前六面分別是李洋／王齊麟羽球男子雙打金牌、李孟遠射擊男子定向飛靶銅牌、唐嘉鴻體操男子單槓銅牌、吳詩儀拳擊女子六十公斤級銅牌、陳念琴拳擊女子六十六公斤級銅牌，林郁婷已經闖進女子五十七公斤級金牌戰，後天將挑戰我國史上拳擊首金紀錄。