奧運拳擊／挺林郁婷 政府將祭法律行動

我國拳擊國手、女子五十七公斤級好手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，卻被國際拳總指控有性別爭議，賴清德總統指示體育署嚴正抗議並採取法律行為。行政院昨天也發聲譴責，稱目前相關證據跟資訊都已蒐集完成，預計賽後進行法律層面的攻防。

本屆奧運拳擊賽的性別爭議已上綱到地緣政治層次，俄羅斯七日在聯合國安全理事會指控，西方國家壟斷奧運，放任「男性」對其他女拳手施暴，阿爾及利亞外交官則強烈駁斥，雙方針鋒相對。

國際拳總（ＩＢＡ）主張，性染色體測試判定，阿爾及利亞拳擊女將克莉芙和林郁婷均不符合參加二○二三年世界錦標賽的資格。國際奧會去年剝奪ＩＢＡ的主辦權並接管奧運拳擊賽事後，她們隨後都獲准參賽，國際奧會也多次替她們背書，稱她們都是女性。

路透報導，俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）七日在聯合國安理會一場主題為婦女、和平與安全的會議上指控，西方國家壟斷奧運，將ＬＧＢＴ議程強加於其他國家，損害女性的權利和尊嚴。

紀柏梁說，「在巴黎奧運會上，有些運動員此前未能通過國際拳擊協會的荷爾蒙測試，根據該協會和常識，這些人是男性，女拳擊手們公開遭到施暴。這相當令人反感」。

賴總統在女子五十七公斤拳擊四強賽前表示，林郁婷無端遭受國際拳總惡意攻擊，已請體育署採取相應法律作為，盼讓選手無後顧之憂，拿出最佳表現。行政院長卓榮泰也在臉書呼籲，全民集中「拳」力挺郁婷。

行政院發言人陳世凱昨天在主持政院會後記者會時指出，政府重申林郁婷的參賽資格已經獲得國際奧會確認，各界一再干擾賽事進行，甚至進行人身攻擊，整個中華民國政府都要當選手後盾，卓也指示體育署在維護選手參賽權益之下，對混淆視聽的言論做出強烈的譴責以及抗議。

至於是否會跨海狀告ＩＢＡ，陳世凱回應，現階段重要的是要關注林郁婷比賽過程需要提供什麼資源，讓她在最好狀態下比賽，法律層次上，已請律師將所有證據跟資訊蒐集完成，預計賽後再來進行法律層次攻防，此前盼大家盡量關注、支持林郁婷的比賽。

教育部體育署運動產業及企畫組長劉姿君出席記者會時也說，體育署在巴黎前線與中華奧會積極合作、研議後續作為，委託律師採取必要行動，若有最新訊息會再對外說明。