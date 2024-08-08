奧運舉重／負傷奮戰奪銅！「舉重女神」郭婞淳連3屆拿牌 我國第一人

巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，帶傷出征的我國「舉重女神」郭婞淳在抓舉以105公斤排名第4名後，挺舉也與幾名好手一路拉鋸，最終以挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，儘管未能完成金牌二連霸，但仍是為我國舉重隊完成連續5屆奪牌任務。

郭婞淳巴黎奧運拿下銅牌。 法新社

前一次出賽已經是4月份世界盃的郭婞淳，過去一段時間低調備戰，期盼能在巴黎完成個人連續3屆奪牌的目標，在今年奧運量級縮減的情況下，郭婞淳所面對的衛冕壓力也大過以往，尤其是中國大陸羅詩芳、加拿大選手莎朗（Maude Charron）都具備登上頒獎台的實力。

郭婞淳連3屆奧運都拿下獎牌。記者季相儒／攝影

在抓舉賽事，郭婞淳在第一次試舉成功挑戰103公斤後，第二次試舉105公斤雖然失敗，但第三次試舉105公斤順利完成，排名一度居第4名。

郭婞淳帶傷拿下銅牌後忍不住哭了。 路透社

來到挺舉後，郭婞淳開把設定130公斤，但一次試舉以失敗收場，不過第二次再度向130公斤發起挑戰，最終順利舉起，排名也一度躍居第3名，在委內瑞拉選手瓦萊拉（Anyelin Venegas Valera）第三次試舉挑戰134公斤失敗後，郭婞淳也確定保有前3名和奪牌。

郭婞淳第3次挺舉想力拚金牌，可惜失敗露出無奈表情。記者季相儒／攝影

郭婞淳的挺舉最後一次試舉則是挑戰137公斤，最終未能完成，總和235公斤作收，收下銅牌，至於羅詩芳則是以抓舉107公斤、挺舉134公斤、總和241公斤三破奧運紀錄的成績摘金。

郭婞淳巴黎奧運以銅牌作收。記者季相儒／攝影

頒獎典禮。 美聯社