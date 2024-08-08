奧運舉重／郭婞淳抓舉105公斤排名第4 挺舉力拚獎牌

巴黎奧運舉重賽女子59公斤級賽事今天登場，「舉重女神」郭婞淳抓舉105公斤，在12名參賽選手排名列第4，就看接下來挺舉表現，全力爭取獎牌。

郭婞淳抓舉第1次試舉103公斤成功，第2次105公斤失敗，第3次舉起相同重量，暫時排名第4；中國大陸好手羅詩芳107公斤排名第1，也是新的奧運紀錄，加拿大選手莎朗（Maude Charron）106公斤居次，哥倫比亞艾瓦瑞茲（Yenny Alvarez）也是105公斤。