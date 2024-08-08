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奧運體操／唐嘉鴻預告升級「貓跳900」！新動作名字已想好
「世界貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓決賽摘下銅牌，2028年洛杉磯奧運預計繼續征戰，還打算將招牌「貓跳540」升級到「貓跳900」，取名為「Taiwan Tang」。
唐嘉鴻雖然在決賽卡西納發生落槓失誤，但最終仍以13.966分與中國選手張博恆並列銅牌。唐嘉鴻提到，決賽當天沒有做到非常完美，但盡力展現台灣精神，讓國際看到台灣選手就是不放棄，可以堅持到底，最後也獲得想要的成績。唐嘉鴻感謝國人支持，他期盼下次把獎牌擦得更亮。
教練翁士航則加碼預告，已經為2028奧運準備新動作，希望未來能翻轉900度，把升級動作取為「Taiwan Tang」。翁士航自信表示，「如果世界知道我們在練這動作，我覺得大家會炸鍋。即使抓到槓掉下來，大家也會嚇到。要勇敢做夢，這是有機會在實戰看到。」
翁士航期盼全新貓跳動作明年就能實現，唐嘉鴻認為，討論技術架構、預防傷害和加強肌群很重要，後續掌握度要靠實戰磨練累績經驗，練習時解決越多問題，比賽就能越放得開。
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