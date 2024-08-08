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奧運跆拳道／離場時行走不便！羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

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奧運跆拳道／離場時行走不便！ 羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影
羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

跆拳道「國民女友」羅嘉翎今天在巴黎奧運女子57公斤級登場，16強賽面對黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），最終以0：2敗下陣來，將靜待敗部復活機會。

東京奧運在跆拳道女子57公斤級踢下銅牌的羅嘉翎，從去年12月大獎賽總決賽受傷後就未再出賽，儘管日前曾為她舉辦模擬賽，但在只打一場的情況下就因為傷勢不適退場，不過在受傷期間羅嘉翎也苦練新動作，期待能收到出其不意的成效。

在今天的16強賽對上過去對戰幾乎都取勝的黎巴嫩選手奧恩，在首回合賽事中，具有身高優勢的羅嘉翎不斷牽制對手，但倒數13秒卻被對手踢中上端，儘管第一時間並未計分，但經黎巴嫩教練提出挑戰後確認拿下3分，而落後的羅嘉翎也積極搶攻，但仍是以2：4先讓出首回合。

第二回合剩下30秒時，奧恩再度先搶下3分，讓羅嘉翎只能背水一戰，但最終仍是以2：3敗下陣來，在無緣晉級8強賽後，羅嘉翎在離場時也出現行走不便的狀況，也只能寄望奧恩能挺進到金牌戰，才能取得敗部復活機會。

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 美聯社
羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 美聯社

羅嘉翎賽前進場。 記者季相儒／攝影
羅嘉翎賽前進場。 記者季相儒／攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影
羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影
羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影
羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影
羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影
羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影
羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

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