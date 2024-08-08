奧運跆拳道／離場時行走不便！ 羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

跆拳道「國民女友」羅嘉翎今天在巴黎奧運女子57公斤級登場，16強賽面對黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），最終以0：2敗下陣來，將靜待敗部復活機會。

東京奧運在跆拳道女子57公斤級踢下銅牌的羅嘉翎，從去年12月大獎賽總決賽受傷後就未再出賽，儘管日前曾為她舉辦模擬賽，但在只打一場的情況下就因為傷勢不適退場，不過在受傷期間羅嘉翎也苦練新動作，期待能收到出其不意的成效。

在今天的16強賽對上過去對戰幾乎都取勝的黎巴嫩選手奧恩，在首回合賽事中，具有身高優勢的羅嘉翎不斷牽制對手，但倒數13秒卻被對手踢中上端，儘管第一時間並未計分，但經黎巴嫩教練提出挑戰後確認拿下3分，而落後的羅嘉翎也積極搶攻，但仍是以2：4先讓出首回合。

第二回合剩下30秒時，奧恩再度先搶下3分，讓羅嘉翎只能背水一戰，但最終仍是以2：3敗下陣來，在無緣晉級8強賽後，羅嘉翎在離場時也出現行走不便的狀況，也只能寄望奧恩能挺進到金牌戰，才能取得敗部復活機會。

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 美聯社

羅嘉翎賽前進場。 記者季相儒／攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影

羅嘉翎帶腳傷奮戰，首戰輸給黎巴嫩對手。 記者／季相儒攝影