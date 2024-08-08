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奧運拳擊／分析林郁婷戰勝關鍵 美聯社：憑紮實技巧而非力量

聯合新聞網／ 綜合報導
林郁婷。 路透
林郁婷。 路透

我國拳后林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級賽事中，闖進金牌戰。美聯社指出，林郁婷以紮實技術和精明策略，擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），充分展現她在拳擊場上的智慧與技術。

報導指出，林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）去年被國際拳擊協會禁賽，因此面臨重大壓力，但兩人都在本屆奧運打出生涯最佳表現。林郁婷賽後受訪時表示：「我會用一生所學一切，全力以赴面對下一場比賽。」

中華拳擊隊女將林郁婷（紅衣者）用技巧戰勝土耳其選手卡拉曼（藍衣者）挺進金牌戰。記者季相儒／攝影
中華拳擊隊女將林郁婷（紅衣者）用技巧戰勝土耳其選手卡拉曼（藍衣者）挺進金牌戰。記者季相儒／攝影

報導提到，現年28歲的林郁婷是資深業餘拳擊選手，2018和2022年贏下世界冠軍，在這個領域奮鬥10幾年。這次她從東京奧運首輪出局的挫折中走出，成為巴黎奧運獎牌得主。

林郁婷通常比對手還高且更瘦，她多數勝利來自紮實技巧，以及精明運用臂展優勢，而不是依賴力量，這正是她擊敗卡拉曼的方式。卡拉曼試圖逼近對抗，但林郁婷耐心拉開，進行遠距離攻擊。

儘管林郁婷和克莉芙因性別爭議遭受攻擊，但觀眾對她們的支持沒有減少，在巴黎羅蘭加洛斯體育場，她們每場比賽都獲得歡呼與喝采，觀眾始終充滿熱情。

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