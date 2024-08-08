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奧運拳擊／奪金有望！曾獲選為「華岡青年」 林郁婷大學清秀照片曝光

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
林郁婷（左）在奧運拳擊賽女子57公斤級晉級金牌戰。聯合報系特派記者季相儒／攝影
林郁婷（左）在奧運拳擊賽女子57公斤級晉級金牌戰。聯合報系特派記者季相儒／攝影

有機會在巴黎奧運獲得金牌的拳擊選手林郁婷，大學時期的清秀照片出爐！

林郁婷就讀文化大學時，曾經獲選為「華岡青年」。當年的承辦人陳韻卉說，即使全世界都在講林郁婷，她也想記錄一下，曾經與有望在奧運奪金牌國手的最近距離。

陳韻卉是辦理華岡青年四屆的前承辦人，她說其中第53屆（106學年度）讓她印象深刻，這屆報名人數多且個個表現優異，當時收書審資料時，有個俐落短髮的女學生默默來繳資料，看一眼申請表，她叫林郁婷。

照片為文化大學提供
照片為文化大學提供

陳韻卉說，歷經書審收件、筆試、面試、拍攝影片及當選華岡青年的頒獎典禮，每次和林郁婷都有短暫的接觸，時間不長但都留有印象。

當年大四國術系的林郁婷曾是鶯歌國中傑出校友；面試時沉著自信的介紹自己；頒獎典禮前她禮貌又帶歉意的說她要比賽，會盡量趕回來，然後如約而至。

文化大學為溝通之便，組了華青line群組，在上屆東京奧運前，大家都在群組為她加油打氣，林郁婷也趁空回應著大家。這次奧運林郁婷有著很好的表現但也挾帶了驚人的輿論，更使台灣人團結一氣，為著林郁婷抱不平同時心疼不已。

照片為文化大學提供
照片為文化大學提供

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