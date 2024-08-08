奧運拳擊／主播喊「林郁婷送父親節禮物」網怒轟：就是家暴才打拳

我國拳擊女將林郁婷今天凌晨3點30分出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，以5：0擊退土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），挺進金牌戰。今天正好是父親節，愛爾達主播大喊「送給全台灣父親最棒的父親節禮物」，遭到網友撻伐。

愛爾達主播轉播時感性地說：「不管場外風風雨雨，也不管那些質疑聲音，她就是我們台灣的女兒，林郁婷」、「台灣的驕傲！台灣的女兒！台灣之光林郁婷出場！」林郁婷拿下勝利後，主播興奮大喊：「創造歷史！哇！這是郁婷送給全台灣父親最棒的父親節禮物！」

這段發言遭網友砲轟，因為林郁婷曾透露，學拳擊是因為父親長期對媽媽施暴。網友紛紛留言表示，「主播到底有沒有做功課 講什麼奇怪發言」、「出來道歉」、「拳后就是家暴才打拳的還亂慶祝真的是蠻失職」、「應該是全台家暴父親最棒的警告吧」。

不過也有部分網友幫主播說話，「主播興奮到口誤，發現後有即時修正了」、「不要無限上綱主播原意」、「可能為了應景才說，加上自強教練對郁婷來說是亦師亦友亦父的存在」。