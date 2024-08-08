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奧運拳擊／對林郁婷比「X」 網友灌爆卡拉曼IG轟她輸不起

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
中華拳擊隊女將林郁婷（紅衣者）今天在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強賽出賽，對決土耳其選手卡拉曼（藍衣者），經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。記者季相儒／攝影
中華拳擊隊女將林郁婷（紅衣者）今天在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強賽出賽，對決土耳其選手卡拉曼（藍衣者），經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。記者季相儒／攝影

台灣拳后林郁婷巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強戰以5比0擊敗土耳其對手卡拉曼，不過賽後卡拉曼高舉雙手用食指比出「X」的手勢，藉此影射林郁婷性別有爭議，遭網友湧入她的IG留言轟她輸不起。

「紐約時報」報導，卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）與林郁婷對戰過程幾乎沒有出現不和諧的跡象，卡拉曼先跟林郁婷對碰手套，比賽結束時還向林郁婷表示祝賀。

卡拉曼在落敗後，以兩手食指比出「X」抗議。 法新社
卡拉曼在落敗後，以兩手食指比出「X」抗議。 法新社

但當卡拉曼退出擂台時，她雙手高舉、食指交叉，向觀眾比出「X」的手勢，這顯然是影射去年國際拳擊總會（IBA）以林郁婷未能通過性染色體檢測為由，取消她參加新德里世界錦標賽的資格。

此舉讓網友紛紛到卡拉曼Instagram貼文留言，批評她沒有運動家精神。「不要因為自己輸了就質疑人家的性別，希望妳可以有禮貌」、「如果沒有運動家精神就不要參加奧運」、「妳的運動家精神在哪裡？霸凌者、輸家、真可恥」、「妳不僅輸了比賽，還失去全世界對妳的尊敬」。目前她已經關閉留言功能。

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