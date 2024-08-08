聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運拳擊／對林郁婷比「X」 網友灌爆卡拉曼IG轟她輸不起
台灣拳后林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強戰以5比0擊敗土耳其對手卡拉曼，不過賽後卡拉曼高舉雙手用食指比出「X」的手勢，藉此影射林郁婷性別有爭議，遭網友湧入她的IG留言轟她輸不起。
「紐約時報」報導，卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）與林郁婷對戰過程幾乎沒有出現不和諧的跡象，卡拉曼先跟林郁婷對碰手套，比賽結束時還向林郁婷表示祝賀。
但當卡拉曼退出擂台時，她雙手高舉、食指交叉，向觀眾比出「X」的手勢，這顯然是影射去年國際拳擊總會（IBA）以林郁婷未能通過性染色體檢測為由，取消她參加新德里世界錦標賽的資格。
此舉讓網友紛紛到卡拉曼Instagram貼文留言，批評她沒有運動家精神。「不要因為自己輸了就質疑人家的性別，希望妳可以有禮貌」、「如果沒有運動家精神就不要參加奧運」、「妳的運動家精神在哪裡？霸凌者、輸家、真可恥」、「妳不僅輸了比賽，還失去全世界對妳的尊敬」。目前她已經關閉留言功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言