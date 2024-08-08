奧運跆拳道／羅嘉翎今亮相 爸爸：會是父親節好禮物

今天是父親節，也是「跆拳道甜心」羅嘉翎在巴黎奧運登場的日子，上屆她為台灣踢下1面銅牌，這次將力拚連2屆站上頒獎台。羅嘉翎的爸爸期許：「希望會是個很好的父親節禮物」。

跆拳道自2000年雪梨奧運起納入正式競賽項目後，台灣連續7屆取得參賽資格，3年前當時年僅19歲的羅嘉翎以初生之犢精神，在東京奧運為台灣踢下1面銅牌，爆冷門成意外黑馬，而今年巴黎奧運，羅嘉翎是台灣跆拳道項目唯一希望。

從「哭不停」到2度站上奧運舞台，羅嘉翎的父親兼啟蒙教練羅文祥一家出發巴黎替羅嘉翎加油前接受中央社記者電訪，談到羅嘉翎高一那年為了亞運培訓，離開家鄉新北三芝，遠赴高雄左營國家運動訓練中心，同時從青少年轉為成人組，經歷最煎熬一段時期，語氣仍聽得出濃濃心疼。

「她去了大概有半年多天天哭，每天晚上到了9點多、10點就打電話回來，哭哭哭哭到11點多。」羅文祥既不捨又擔心若因此造成心理創傷，後面的運動生涯說不定就此中斷，提議如果真的不適應，是不是先回來，過段時間再去，羅嘉翎回答很直接：「沒有啦，我就是想哭而已，我沒有要回去。」

從三芝到國訓中心有多遠，聲線爽朗的羅媽媽忍不住鼻酸哽咽，其他選手都是大學生，只有羅嘉翎是高中生，後來她自己走這段路，總會想到女兒當年才高一，除了第一次是她爸爸陪，之後都是女兒一個人來來去去，「怎麼會那麼勇敢，真的很辛苦誒！」尤其每次送羅嘉翎去搭高鐵，一定拉著手到最後一秒才放開，羅嘉翎回頭直到看不見身影的表情，讓她至今難忘。

羅文祥也是選手出身，很清楚一旦做出選擇，就是要承受吃比別人多的苦、享受更少娛樂。他說，前幾天訓練時才跟學生講到這件事，雖然羅嘉翎現在媒體前面是大家注目的焦點，看起來好像很風光，「但是在你們知道之前，她可能哭過不只100次。」

「大家都是以結果論，我卻是以過程論。」羅文祥停頓了幾秒才又開口娓娓道來，他的心情比上屆平靜，羅嘉翎第一次打奧運時，家人們的心情與其說是緊張，更多是擔心；就像他經常跟羅嘉翎說的，只要百分之百盡力，他覺得表現已經很好了，羅嘉翎今天比賽，希望會是一個很好的父親節禮物。