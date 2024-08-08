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巴黎奧運／力量型運動女力崛起 強壯肌肉下的苦可能更勝男性

中央社／ 記者陳婕翎、曾以寧台北8日電
舉重、跆拳道、拳擊等力量型運動，台灣女性選手表現亮眼，甚至稱霸世界，強壯肌肉作為致勝秘密武器，背後付出的努力卻非常人能體會。 記者季相儒／攝影
舉重、跆拳道、拳擊等力量型運動，台灣女性選手表現亮眼，甚至稱霸世界，強壯肌肉作為致勝秘密武器，背後付出的努力卻非常人能體會。 記者季相儒／攝影

奧運性平之路漫長，女性選手不僅辛苦爭取參與權，成長過程的轉大人之苦更勝男性，強壯肌肉是奪牌利器，卻可能要付出骨鬆、性早熟、亂經等健康代價，需要宣導與專業諮詢，減少場內發光卻場外一身傷的遺憾。

古代奧運清一色由男性上場較量，女性不僅無法參賽，連觀賽資格也受限，1896年第1屆現代奧運也未見女運動員身影。女性追求競技場平權歷程猶如馬拉松，一個多世紀後，國際奧會在今年國際婦女節宣布，2024巴黎奧運選手男女比例各50%，達到歷史性的性別平衡。

舉重、跆拳道、拳擊等力量型運動，台灣女性選手表現亮眼，甚至稱霸世界，強壯肌肉作為致勝秘密武器，再加上魔鬼特訓營的體重控制，才能緊握各量級比賽的入場券，從小女孩時期就投身高強度鍛練的選手，看在國泰醫院小兒科主任級醫師侯家瑋眼裡是既驕傲又心疼。

迎接青春期的女性選手，若體脂肪不足，缺乏轉化為雌激素的原料，可能影響月經驅動，造成初經晚來；反之，當參與較重量級競賽，增重過程不排除出現性早熟問題，「這是女性選手不同於男性選手的挑戰」，侯家瑋說，雌激素長期不足、月經失調，甚至可能增加骨質疏鬆症機率。

月經週期不僅與第二性徵發育有關，雌激素更與骨質的固定息息相關。高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產科醫師沈靜茹說，進入國家運動訓練中心服務前，沒想到雌激素不足、月經週期不規則的年輕女運動員這麼多，她們的骨質密度，往往也低於健康標準。

女孩骨質密度增加最快的年紀，是12到18歲，這個年紀的女性運動員正在接受高強度訓練，就算進入國訓中心後有黃金計畫支持，可向醫師、營養師等尋求專業諮詢，卻多已經18歲左右，錯過黃金存骨期。

三軍總醫院小兒內分泌科醫師林建銘說，小女孩選手擁有的低體重確實不一定可以被歸類於「健康」體重，體重輕、體脂肪太少，月經晚來的可能原因之一。從臨床經驗來看，初經晚到也不能排除與家族遺傳、疾病，甚至是天生無子宮、卵巢等問題導致。

初經大約會發生在9至16歲之間，林建銘說，以醫學角度而言，國中還沒來月經，但已經開始胸部發育，就不算發育出現延遲，只要在15至16歲前初經即可，但選手高中還沒來初經，就建議家長帶著孩子尋求醫療協助。

部分醫師認為，只要營養顧得好，好成績與發育並非魚與熊掌不能兼得。「這確實還是兩難」，侯家瑋提到，對一般人而言，運動是為了身體健康，但對於選手來說，他們總盼著把握年輕時光，在黃金歲月發光發熱，以超人的耐力高強度鍛鍊。

「她們不一定健康，甚至身心傷痕累累」，侯家瑋遇過非常多小選手，被家帶長到門診尋求專業諮詢，除了生理期問題，運動過度造成生長板受傷、長不高也是原因，在每一面獎牌背後犧牲多少健康，並不是旁人可以想像。退役之後，留下的後遺症可能才是挑戰的開始。

「她們是拿終身的健康在拚」，沈靜茹說，當運動員是一時，健康卻是一輩子；希望體育相關單位能從國小、國中的年輕女運動員開始，加強宣導，告訴她們哪些會影響長期健康、生活品質，訓練中遇到問題也要主動諮詢專業醫師，不要等到來不及才開始調整。

沈靜茹也提醒年輕運動員，「越是自律，除了訓練成績更好，也更能避免衝擊健康」，沈靜茹說，常見有年輕選手在賽後爆吃、鬆懈練習，又在下次比賽前1個月內暴減7公斤，就容易引發問題；但若能規律做到每天該有多少訓練量、吃多少，就可以把對身體的負擔減到最低。

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