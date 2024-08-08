奧運舉重／郭婞淳今晚間將出賽 郭媽媽遠距加油盼為國爭光

巴黎奧運台灣代表隊「舉重女神」郭婞淳今晚登場，台東家人低調，郭媽媽說，「會在家裡看轉播，遠距離為婞淳加油，國際比賽本來就很殘酷，盼婞淳平穩、為國爭光」。

郭婞淳備戰奧運，今年5月間曾回故鄉台東訓練；當時她表示，自己的身體、心理狀況都越來越好，不能急，要一步一步踩穩，對自己是越來越有信心，這次奧運也沒有針對某對手，主要是做好自己的調適。

郭婞淳從2010年的青年奧林匹克運動會、世界盃、世界大學運動、亞洲舉重錦標賽、世界舉重錦標賽、亞洲運動會到2021東京奧運，只要有轉播她的比賽，郭媽媽和家人就會守在自家電視前為郭婞淳加油，今晚比賽，家人同樣會守在家中電視機前。

今天上午郭媽媽作息和往常一樣，家人低調，牆壁上還貼著去年杭州亞運銅牌的祝賀紅榜。

郭媽媽接受訪問時表示，「家人晚上還是會齊聚在家中，遠距離為婞淳加油，國際比賽本來就很殘酷，希望婞淳平穩，發揮實力，為國爭光」。

同樣從2010年開始，郭婞淳的比賽台東鄉親也會守在台東體中或是台東縣政府大禮堂看大螢幕轉播。台東縣政府今晚也會在縣府大禮堂安排大螢幕轉播，邀請郭婞淳的學弟妹幫郭婞淳加油。