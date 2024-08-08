奧運拳擊／只為了擾亂她！ 拳協前理事長：林郁婷性別爭議是無稽之談
中華民國拳擊協會前理事長李武男告訴路透社，巴黎奧運有關拳擊選手林郁婷和克莉芙的激烈爭論乃是「無稽之談」，林郁婷應該無視任何有關這個問題的討論。
李武男在林郁婷今天進行準決賽前表示：「我建議她不要去聽外界雜音，或太過於關切別人的說法。」
「很多人之前就質疑她的性別，但我說這些只是為了擾亂她的心理戰術。」
「我告訴林郁婷不要害怕；所有台灣人都支持她，包括前總統蔡英文，她曾去看過林郁婷練習。」
28歲的林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級準決賽，以5比0全勝擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra YildizKahraman），挺進金牌戰。
林郁婷和2022年世錦賽銀牌得主、阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）一直是這次巴黎奧運的焦點人物。
主辦2023年新德里世錦賽的國際拳擊總會（IBA）5日召開記者會指出，由於克莉芙與林郁婷未能通過性染色體檢測，因此取消她們參加新德里世界錦標賽的資格。
國際奧林匹克委員會（IOC）去年取消對國際拳總
的認證，因此國際拳總無法承辦奧運賽事，奧運拳擊
比賽改由國際奧會組成的拳擊工作小組負責，之後林郁婷和克莉芙得以參賽。
李武男說：「這個性別議題是無稽之談…她一直都是女性。比賽期間她接受過多次檢驗，有一次他們還帶她去長庚醫院檢查，完全沒有問題。這真是無稽之談。」
國際奧會拒絕國際拳總下令的檢驗結果，認為世錦賽時檢驗過程太過武斷且不公，沒有理由進行這些檢驗。
國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）也表示，毫無疑問，這兩位拳擊手都是女性。
波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）今天也在奧運女子57公斤級準決賽中，擊敗菲律賓好手皮特西歐（Nesthy Petecio）晉級決賽，將與林郁婷爭奪金牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言