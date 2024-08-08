奧運拳擊／只為了擾亂她！ 拳協前理事長：林郁婷性別爭議是無稽之談

中華民國拳擊協會前理事長李武男告訴路透社，巴黎奧運有關拳擊選手林郁婷和克莉芙的激烈爭論乃是「無稽之談」，林郁婷應該無視任何有關這個問題的討論。

李武男在林郁婷今天進行準決賽前表示：「我建議她不要去聽外界雜音，或太過於關切別人的說法。」

「很多人之前就質疑她的性別，但我說這些只是為了擾亂她的心理戰術。」

「我告訴林郁婷不要害怕；所有台灣人都支持她，包括前總統蔡英文，她曾去看過林郁婷練習。」

28歲的林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級準決賽，以5比0全勝擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra YildizKahraman），挺進金牌戰。

林郁婷和2022年世錦賽銀牌得主、阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）一直是這次巴黎奧運的焦點人物。

主辦2023年新德里世錦賽的國際拳擊總會（IBA）5日召開記者會指出，由於克莉芙與林郁婷未能通過性染色體檢測，因此取消她們參加新德里世界錦標賽的資格。

國際奧林匹克委員會（IOC）去年取消對國際拳總

的認證，因此國際拳總無法承辦奧運賽事，奧運拳擊

比賽改由國際奧會組成的拳擊工作小組負責，之後林郁婷和克莉芙得以參賽。

李武男說：「這個性別議題是無稽之談…她一直都是女性。比賽期間她接受過多次檢驗，有一次他們還帶她去長庚醫院檢查，完全沒有問題。這真是無稽之談。」

國際奧會拒絕國際拳總下令的檢驗結果，認為世錦賽時檢驗過程太過武斷且不公，沒有理由進行這些檢驗。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）也表示，毫無疑問，這兩位拳擊手都是女性。

波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）今天也在奧運女子57公斤級準決賽中，擊敗菲律賓好手皮特西歐（Nesthy Petecio）晉級決賽，將與林郁婷爭奪金牌。