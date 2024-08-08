奧運拳擊／林郁婷金牌戰對手是黑馬 波蘭20歲新星今年竟參選過

「台灣拳后」林郁婷在本屆巴黎奧運女子拳擊57公斤級項目中，以連3戰5：0的宰制表現闖進金牌戰。而最終的對手也已出爐，林郁婷將要迎戰年僅20歲，來自波蘭的塞琳梅塔（Julia Szeremeta）。他曾在4強賽以4：1擊退林郁婷的宿敵，來自菲律賓的佩特西奧（Nesthy Petecio）。

林郁婷目前已是坐二望一，成為首位晉級奧運金牌戰的台灣拳擊選手。本屆我國拳擊代表隊確定有3面獎牌進帳，前2面是「拳擊美少女」吳詩儀與「抗癌女拳王」陳念琴的銅牌，締造隊史單屆最佳成績。

中華拳擊隊女將林郁婷（紅衣者）今天在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強賽出賽，對決土耳其選手卡拉曼（藍衣者），經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。記者季相儒／攝影

林郁婷在本屆賽會的堅毅表現令國人留下深刻印象，除了一路過關斬將闖進金牌戰外，更重要的是面對外界對於其性別的質疑聲以及對手的無禮行為，林郁婷始終堅持自我，專注賽場，贏得眾人的掌聲。金牌戰將於11日的凌晨3點30分開打，林郁婷將迎戰波蘭的20歲小降塞琳梅塔。

值得一提的是，在拳擊之外，今年塞琳梅塔還曾參選盧布林省（Województwo lubelskie）的省議會選舉，只是並未當選。而他在4強擊敗的佩特西奧則是東京奧運銀牌得主，這位20歲小將小時後先練空手道，之後才轉攻拳擊，本屆從32強一路過關斬將闖進決賽，確定為波蘭拿下32年來第一面奧運拳擊獎牌。

落敗的佩特西奧原本是林郁婷假想敵，兩人在東京奧運與杭州亞運有過交手，佩特西奧東奧在16強以3：2獲勝，林郁婷則在杭州亞運16強以4：1復仇成功，最終奪下金牌。