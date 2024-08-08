快訊

奧運羽球／陳詩媛接機被酸「不會幫揹東西」 王齊麟14字霸氣回擊網讚爆

刷載具總卡關？LINE發票管家「發票捷徑攻略」 iOS、安卓1鍵搞定

奧運拳擊／林郁婷晉金牌戰寫紀錄 與母視訊拍胸脯：會將金牌帶回台灣

奧運拳擊／林郁婷金牌戰對手是黑馬 波蘭20歲新星今年竟參選過

聯合新聞網／ 綜合報導
塞琳梅塔還有個特別經歷，就是曾經參與省議會選舉，不過最終並未當選。 路透
塞琳梅塔還有個特別經歷，就是曾經參與省議會選舉，不過最終並未當選。 路透

「台灣拳后」林郁婷在本屆巴黎奧運女子拳擊57公斤級項目中，以連3戰5：0的宰制表現闖進金牌戰。而最終的對手也已出爐，林郁婷將要迎戰年僅20歲，來自波蘭的塞琳梅塔（Julia Szeremeta）。他曾在4強賽以4：1擊退林郁婷的宿敵，來自菲律賓的佩特西奧（Nesthy Petecio）。

林郁婷目前已是坐二望一，成為首位晉級奧運金牌戰的台灣拳擊選手。本屆我國拳擊代表隊確定有3面獎牌進帳，前2面是「拳擊美少女」吳詩儀與「抗癌女拳王」陳念琴的銅牌，締造隊史單屆最佳成績。

中華拳擊隊女將林郁婷（紅衣者）今天在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強賽出賽，對決土耳其選手卡拉曼（藍衣者），經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。記者季相儒／攝影
中華拳擊隊女將林郁婷（紅衣者）今天在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強賽出賽，對決土耳其選手卡拉曼（藍衣者），經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。記者季相儒／攝影

林郁婷在本屆賽會的堅毅表現令國人留下深刻印象，除了一路過關斬將闖進金牌戰外，更重要的是面對外界對於其性別的質疑聲以及對手的無禮行為，林郁婷始終堅持自我，專注賽場，贏得眾人的掌聲。金牌戰將於11日的凌晨3點30分開打，林郁婷將迎戰波蘭的20歲小降塞琳梅塔。

值得一提的是，在拳擊之外，今年塞琳梅塔還曾參選盧布林省（Województwo lubelskie）的省議會選舉，只是並未當選。而他在4強擊敗的佩特西奧則是東京奧運銀牌得主，這位20歲小將小時後先練空手道，之後才轉攻拳擊，本屆從32強一路過關斬將闖進決賽，確定為波蘭拿下32年來第一面奧運拳擊獎牌。

落敗的佩特西奧原本是林郁婷假想敵，兩人在東京奧運與杭州亞運有過交手，佩特西奧東奧在16強以3：2獲勝，林郁婷則在杭州亞運16強以4：1復仇成功，最終奪下金牌。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9340萬元
▪ 奧運羽球／熱情球迷從早到晚守家門 王齊麟：請給一些私人空間
▪ 羽球／返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天
▪ 巴黎奧運／現金、房車和鑽石 各國奧運金牌選手獎勵比一比
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊 拳擊 林郁婷

相關新聞

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 對手食指比「X」抗議性別爭議

中華拳擊隊女將林郁婷生涯第2次參加奧運，在女子57公斤級出賽，日前8強賽獲勝確定進帳首面獎牌，今天在4強賽對決土耳其選手...

奧運拳擊／林郁婷金牌戰對手是黑馬 波蘭20歲新星今年竟參選過

「台灣拳后」林郁婷在本屆巴黎奧運女子拳擊57公斤級項目中，以連3戰5：0的宰制表現闖進金牌戰。而最終的對手也已出爐，林郁婷將要迎戰年僅20歲，來自波蘭的塞琳梅塔（Julia Szeremeta）。他曾

奧運拳擊／質疑林郁婷性別遭洗版！JK羅琳再嗆：拿馬鈴薯證明石頭也能吃

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）近日多次發文，質疑台灣拳后林郁婷性別問題，結果遭到網友出征。...

奧運拳擊／坦言比賽有點緊張 林郁婷與母視訊：會將金牌帶回台灣

台灣女拳王林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級4強，順利擊敗對手，挺進金牌戰。她與媽媽視訊連線時拍拍胸脯表示，比賽雖有點緊...

中華隊8日賽程 拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

上屆奧運都有奪牌表現的我國「舉重女神」郭婞淳、跆拳道「國民女友」羅嘉翎，將在今天相繼出賽，其中郭婞淳將在晚上9點於舉重女...

奧運舉重／方莞靈帶傷雙破全國 教練：表現已非常好

我國「舉重精靈」方莞靈今天在巴黎奧運舉重女子49公斤級賽事登場，最終以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。