巴黎奧運／林郁婷遭「搶劫」珍奶徽章 笑稱：這徽章讓我滿困擾

本屆奧運我國奧會推出的「珍珠奶茶」徽章，將最具台灣特色的珍珠奶茶融入中華奧會會旗與巴黎鐵塔，在選手間引發了一股收集熱潮，成為奧運會上最搶手的紀念品之一。多國選手對「珍奶徽章」情有獨鍾，「台灣拳后」林郁婷忍不住笑稱，現在許多選手看到她都想要一枚珍奶奧運徽章，「真的造成我蠻多困擾的」。

本屆奧運我國奧會一改過往制式化會旗徽章，除了隊徽造型外，還有著「台灣LV」之稱的茄芷袋徽章以及在選手間最受喜愛的「珍珠奶茶」造型徽章，新潮可愛的外型不只民眾眼睛為之一亮，連選手們都愛不釋手。

中華代表團珍珠奶茶徽章吸睛效果十足。 特派記者季相儒／攝影

林郁婷近日接受媒體採訪時透露，有他國選手特別來詢問：「聽說你們台灣有一個的珍奶徽章很好看」，她聽聞後也大方秀給對方看，不料對方見狀竟興奮地直接將徽章拔走，讓林郁婷笑稱：「我只能說這個珍珠奶茶徽章真的造成我蠻多困擾的。」。

本屆珍奶造型的奧運徽章受到各國選手的熱愛，其中波多黎各田徑選手史考特（Gabby Scott）甚至請求網友牽線協助，才成功從「擊劍王子」陳弈通的手中拿到珍奶徽章。此外，在拍賣網站eBay上，一個珍奶徽章的價格已經被喊破300美元（約台幣9800元），也有網友發文向總統請願，希望能夠開放民眾購買，將所得回饋給體育發展，可見「珍奶徽章」的無限魅力。