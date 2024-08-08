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奧運拳擊／質疑林郁婷性別遭洗版！JK羅琳再發文嗆：拿馬鈴薯證明石頭也能吃

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
JK羅琳7日晚間再發文嗆網友，像拿馬鈴薯證明石頭也能吃一樣可笑。美聯社
JK羅琳7日晚間再發文嗆網友，像拿馬鈴薯證明石頭也能吃一樣可笑。美聯社

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）近日多次發文，質疑台灣拳后林郁婷性別問題，結果遭到網友出征。JK羅琳7日晚間再開嗆，稱「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣可笑」。

JK羅琳近來頻頻質疑我拳擊女將林郁婷性別問題，甚至跟風國際拳總主張林郁婷沒有參賽資格，儘管遭到國際奧會打臉，但仍止不住JK羅琳的怨氣。

JK羅琳7日在社群平台X發文，提到最近不少網友到她帳號貼出許多運動型女性的照片「教育」她，告訴她並非所有女生都長的跟芭比娃娃一樣，但她說，「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣，我看得出其中的差別，而你們看起來很可笑。」

林郁婷8日凌晨無視性別風波再出戰4強賽，一路領先的她，最後3回合打完以5：0壓制土耳其對手耶爾德茲（Esra Yildiz），締造台灣選手第一次挺進奧運金牌戰的歷史。

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