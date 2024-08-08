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奧運拳擊／林郁婷受國際拳總惡意攻擊 媽媽：心疼睡不好

中央社／ 新北8日電
台灣拳擊女將林郁婷8日在巴黎奧運女子57公斤級4強賽，擊敗對手挺進金牌戰。新北市政府舉辦直播越洋集氣加油，市長侯友宜（前左2）、林郁婷母親廖秀蘭（前左3）等人持應援看板加油。 中央通訊社
台灣拳擊女將林郁婷8日在巴黎奧運女子57公斤級4強賽，擊敗對手挺進金牌戰。新北市政府舉辦直播越洋集氣加油，市長侯友宜（前左2）、林郁婷母親廖秀蘭（前左3）等人持應援看板加油。 中央通訊社

拳擊女將林郁婷今天在巴黎奧運女子4強賽，擊敗對手挺進金牌戰。她的母親廖秀蘭說，女兒陷入性別爭議的惡意攻擊，近日都心疼的睡不好，其身分證字號就是2開頭，有何好質疑。

林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級4強賽，以壓倒性5比0擊敗土耳其對手、挺進金牌戰。

她的母親廖秀蘭與新北鄉親，今天凌晨在市府一起收看直播為她越洋集氣，賽後也與鶯歌鄉親、校長等合影。

廖秀蘭於賽後接受聯訪表示，一路走來看見林郁婷相當辛苦，有那麼多的粉絲在全台灣動起來相當感動，也感謝熬夜為女兒加油的鄉親。

對於林郁婷近日無端遭受國際拳總（IBA）惡意攻擊，記者問，「是否為林郁婷感到心疼」。

台灣拳擊女將林郁婷8日在巴黎奧運女子4強賽，擊敗對手挺進金牌戰。她的母親廖秀蘭（前左）受訪時說，女兒陷入性別爭議的惡意攻擊，近日都心疼的睡不好；也感謝熬夜為女兒加油的鄉親。 中央通訊社
台灣拳擊女將林郁婷8日在巴黎奧運女子4強賽，擊敗對手挺進金牌戰。她的母親廖秀蘭（前左）受訪時說，女兒陷入性別爭議的惡意攻擊，近日都心疼的睡不好；也感謝熬夜為女兒加油的鄉親。 中央通訊社

廖秀蘭說，「當然，講真的，睡眠都睡不好，看她（女兒）一路奮戰，很心疼」。因為林郁婷經過2次奧運大賽事，3次亞運，這些年來歷經無數大小比賽，國際奧委會也力挺；女兒堅持不懈的精神，犧牲許多假日，想要替台灣爭取金牌，也替自己爭取金滿貫。

記者追問，是否認為國際拳總刻意打擊林郁婷。廖秀蘭說，「她（指林郁婷）的身分證（字號）就是2開頭啊，有什麼可以質疑的」。

林郁婷於2013年獲得保加利亞世界青年暨青少年女子拳擊錦標賽，青年女子組51公斤級金牌，成為台灣首位於世界拳擊賽事青年級組中奪金的選手。

林郁婷由母親撫養長大，她從小好強不服輸的個性，讓她在運動場上有優異的表現。早年，她為了保護媽媽免於家暴，並與哥哥一起看日本動漫，而開始練拳。

最初媽媽並不贊成她練拳擊，主要是害怕女兒受傷。廖秀蘭表示，依據林郁婷的好勝、不服輸，又獨立的個性，許多事情都藏在心裡，即使運動受傷也不會說出來，只會自己偷偷抹藥。

市長侯友宜聯訪時表示，鶯歌鄉親從小看著林郁婷長大，是女子拳擊選手的驕傲，歷經比賽都經過嚴格檢驗，風雨無懼為國爭光，是勇敢的台灣精神，「台灣女兒、新北女兒」並展現台灣的國力，希望奪金讓所有批評的人閉嘴。

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