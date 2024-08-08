奧運拳擊／林郁婷：比賽雖有點緊張 會將金牌帶回台灣

台灣女拳王林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級4強，順利擊敗對手，挺進金牌戰。她與媽媽視訊連線時拍拍胸脯表示，比賽雖有點緊張，但下一場會盡力做好，會將金牌帶回台灣。

新北市府今天凌晨在市府3樓逗點實驗室，辦理「奧運奪金加油直播派對」，市長侯友宜、媽媽廖秀蘭、副市長劉和然、林郁婷的母校鶯歌工商校長顏龍源、鶯歌國中校長江明泱，與關心賽事的鄉親一起越洋集氣加油。

隨著電視直播現場，母親廖秀蘭與現場觀眾情緒嗨到最高點，不斷揮舞加油棒或應援物加油。當林郁婷出拳擊中對手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）時，更是一起高聲歡呼。

林郁婷3個回合都以5比0領先，順利擊敗對手，挺進金牌戰。現場隨後與在巴黎的林郁婷、教練曾自強視訊連線，鄉親與媽媽等人高喊「挺郁婷、奪金牌」。

在奧運前的集訓期間，廖秀蘭在拍攝體育局的宣傳影片時，曾在紙上畫一個金牌，放在裝滿獎盃的櫥窗上，希望女兒加油奪金。

今天在現場也播出宣傳影片，廖秀蘭說，「婷婷，妳的夢想就是巴黎奧運金牌，媽媽先幫妳畫上了，等妳拿回來，再放上去」。她期許女兒盡自己最大的力量，朝著夢想盡量發揮。

廖秀蘭今天凌晨聚精會神的觀看比賽過程，賽後與女兒視訊連線說「林郁婷加油，林郁婷全力以赴」。

林郁婷揮舞著手，不斷鞠躬向加油的鄉親致謝，隨後說「希望媽媽保重身體」，並拍著胸脯說，「我一定會把金牌帶回去的」，現場又響起一陣歡呼。

視訊時，林郁婷說，比賽時她有點緊張，但她下一場一定會盡力做到最好。最後向集氣的鄉親貼心叮嚀，「大家回家的路上要注意安全」。

一路陪伴林郁婷至今的教練曾自強，當年遊說廖秀蘭讓就讀鶯歌國中的林郁婷加入鶯歌工商拳擊隊時曾說，「妳要相信教練，請給我一點時間，希望能把所有選手推上舞台」。今天在視訊過程，他說，將在冠軍賽全力以赴。

侯友宜透過視訊向林郁婷加油，肯定她在世界頂級比賽中奮戰到底，勇者無懼，很了不起，是台灣之光與驕傲，等著她奪金牌，在亞錦賽、世錦賽後，完成金牌大滿貫的心願，「我們新北見、台灣見」。