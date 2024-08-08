快訊

美股震盪收跌拉低台股早盤跌逾400點 台積電挫低19元

獨／童子賢：反核人士說核電不是發電主流 我要說明這個觀念是錯的

背負和平的重量往上攀：烏克蘭攀岩選手珍雅的故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運拳擊／林郁婷：比賽雖有點緊張 會將金牌帶回台灣

中央社／ 新北8日電
台灣拳后林郁婷。(美聯社)
台灣拳后林郁婷。(美聯社)

台灣女拳王林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級4強，順利擊敗對手，挺進金牌戰。她與媽媽視訊連線時拍拍胸脯表示，比賽雖有點緊張，但下一場會盡力做好，會將金牌帶回台灣。

新北市府今天凌晨在市府3樓逗點實驗室，辦理「奧運奪金加油直播派對」，市長侯友宜、媽媽廖秀蘭、副市長劉和然、林郁婷的母校鶯歌工商校長顏龍源、鶯歌國中校長江明泱，與關心賽事的鄉親一起越洋集氣加油。

隨著電視直播現場，母親廖秀蘭與現場觀眾情緒嗨到最高點，不斷揮舞加油棒或應援物加油。當林郁婷出拳擊中對手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）時，更是一起高聲歡呼。

林郁婷3個回合都以5比0領先，順利擊敗對手，挺進金牌戰。現場隨後與在巴黎的林郁婷、教練曾自強視訊連線，鄉親與媽媽等人高喊「挺郁婷、奪金牌」。

在奧運前的集訓期間，廖秀蘭在拍攝體育局的宣傳影片時，曾在紙上畫一個金牌，放在裝滿獎盃的櫥窗上，希望女兒加油奪金。

今天在現場也播出宣傳影片，廖秀蘭說，「婷婷，妳的夢想就是巴黎奧運金牌，媽媽先幫妳畫上了，等妳拿回來，再放上去」。她期許女兒盡自己最大的力量，朝著夢想盡量發揮。

廖秀蘭今天凌晨聚精會神的觀看比賽過程，賽後與女兒視訊連線說「林郁婷加油，林郁婷全力以赴」。

林郁婷揮舞著手，不斷鞠躬向加油的鄉親致謝，隨後說「希望媽媽保重身體」，並拍著胸脯說，「我一定會把金牌帶回去的」，現場又響起一陣歡呼。

視訊時，林郁婷說，比賽時她有點緊張，但她下一場一定會盡力做到最好。最後向集氣的鄉親貼心叮嚀，「大家回家的路上要注意安全」。

一路陪伴林郁婷至今的教練曾自強，當年遊說廖秀蘭讓就讀鶯歌國中的林郁婷加入鶯歌工商拳擊隊時曾說，「妳要相信教練，請給我一點時間，希望能把所有選手推上舞台」。今天在視訊過程，他說，將在冠軍賽全力以赴。

侯友宜透過視訊向林郁婷加油，肯定她在世界頂級比賽中奮戰到底，勇者無懼，很了不起，是台灣之光與驕傲，等著她奪金牌，在亞錦賽、世錦賽後，完成金牌大滿貫的心願，「我們新北見、台灣見」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9340萬元
▪ 奧運羽球／熱情球迷從早到晚守家門 王齊麟：請給一些私人空間
▪ 羽球／返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天
▪ 巴黎奧運／現金、房車和鑽石 各國奧運金牌選手獎勵比一比
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

奧運拳擊／法網中央球場闖進金牌戰 林郁婷感覺神聖又夢幻

奧運拳擊／林郁婷暖心籲台灣觀眾深夜小心 也向對手表達敬意

奧運圖輯／林郁婷挺進金牌戰 刷新我國奧運拳擊紀錄

相關新聞

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 對手食指比「X」抗議性別爭議

中華拳擊隊女將林郁婷生涯第2次參加奧運，在女子57公斤級出賽，日前8強賽獲勝確定進帳首面獎牌，今天在4強賽對決土耳其選手...

奧運拳擊／林郁婷暖心籲台灣觀眾深夜小心 也向對手表達敬意

中華拳擊隊女將林郁婷今天在女子57公斤級4強賽獲勝，以5：0擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahrama...

奧運舉重／抓舉107公斤總和193公斤雙破全國 方莞靈第6名作收

上屆東京奧運拿下女子49公斤級第4名的方莞靈，今年再戰巴黎奧運並在今天凌晨出賽，她在抓舉就以86公斤打破全國紀錄排名，挺...

奧運舉重／方莞靈帶傷雙破全國 教練：表現已非常好

我國「舉重精靈」方莞靈今天在巴黎奧運舉重女子49公斤級賽事登場，最終以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤，其中...

奧運拳擊／陳念琴摘銅 吻別擂台放眼下屆

「拳擊女王」陳念琴昨晨在巴黎奧運女子拳擊六十六公斤級四強賽登場，面對杭州亞運金牌、中國大陸選手楊柳遭到逆轉，以一比四落敗...

奧運桌球／6屆元老莊智淵 掌聲中「離場」

中華桌球隊昨天在巴黎奧運男子團體賽以一比三不敵日本隊，無緣晉級四強，「六朝元老」莊智淵完成生涯最後一次國家隊任務，在滿場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。