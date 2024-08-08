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奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄
中華拳擊隊女將林郁婷生涯第2次參加奧運，在女子57公斤級出賽，日前8強賽獲勝確定進帳首面獎牌，今天在4強賽對決土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰，至少保住銀牌，最終目標當然是奪金。
不過，卡拉曼在落敗後，以兩手的食指不斷比「X」，抗議林郁婷的性別爭議。
林郁婷性別議題最近又被炒作，她不畏壓力一路過關，身為頭號種子，今天賽前就被看好晉級金牌戰，比賽結果也沒有意外，全場展現極大優勢擊敗對手，改寫我國拳擊在奧運最佳戰績（之前3面銅牌最好）。
巴黎奧運還有4天就要落幕，中華代表團目前獲得6面獎牌，前5面是李洋／王齊麟羽球男子雙打金牌、李孟遠射擊男子定向飛靶銅牌、唐嘉鴻體操男子單槓銅牌、吳詩儀拳擊女子60公斤級銅牌、陳念琴拳擊女子66公斤級銅牌。
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