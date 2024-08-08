奧運桌球／女團止步8強 卓榮泰：面對硬仗仍有強攻膽識

台灣桌球女團8強今天碰上勁敵中國組合，以0比3吞敗止步。行政院長卓榮泰晚間表示，謝謝陳思羽、鄭怡靜、簡彤娟，多拿1分的堅持，桌球女團面對的是一場硬戰，「為我們的桌球女團強攻對手的膽識，和挑戰自己的勇氣喝采！」

巴黎奧運台灣桌球女團8強鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟今天碰勁敵中國組合，陳思羽、簡彤娟扛第1點雙打，2、3點單打分別由鄭怡靜、簡彤娟負責都沒能搶下，以0比3吞敗止步。

卓榮泰晚間在臉書發文表示，謝謝桌球女團陳思羽、鄭怡靜、簡彤娟，多拿1分的堅持。桌球女團面對的是一場硬戰，賽前受訪時，面對一張很不容易的籤表，陳思羽笑著說，就是盡可能贏，多1分也好。這份對勝利的執著，她們不會輸給任何一個人。

卓榮泰指出，陳思羽回想起印象最深的一場球時笑說，應該是四年級時只差兩球而輸掉的那場。從此之後，陳思羽不服輸的心，那句「沒有打不倒的對手，只有戰勝不了的自己」，帶她走上收穫滿滿的職業生涯。

卓榮泰表示，鄭怡靜曾經因傷幾乎寸步難行，但她知道相信自己、相信桌球的力量，可以讓她再度站起來。放棄很簡單，是堅持才不簡單，一如下一球都是新的一球，鄭怡靜歸零開始，以她最拿手的正手位，在東京奧運成功站上頒獎台。

卓榮泰指出，第一次站上五環殿堂的簡彤娟，手上的動漫刺青中，「鬼滅之刃」的面具特別顯眼。而她果然像主角炭治郎一樣，面對無情的強敵，面對自我的懷疑，都仍不斷變強。每一板都努力超越前一球的自己，簡彤娟做到了。

卓榮泰說，真的是激烈精彩的一戰，「為我們的桌球女團強攻對手的膽識，和挑戰自己的勇氣喝采！」

卓榮泰指出，台灣時間凌晨即將出場的「舉重精靈」方莞靈，一定能舉起夢想；等等要站在擂台上的林郁婷，也勢必將擊破黑暗，迎接勝利。

卓榮泰說，明天持續賽事的高球好手徐薇凌、首登奧運的錢珮芸，會把握每一杆拿下博蒂，迎接榮耀時刻。再度強勢登場的羅嘉翎，絕對能順利晉級。「舉重女神」郭婞淳，勢必將再次帶著笑容，聽世界為妳歡呼。民眾會全力當選手後盾，「也請大家團結集氣，祝福她們有最好的表現！」