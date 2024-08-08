奧運桌球／女團止步8強 卓榮泰：面對硬仗仍有強攻膽識

中央社／ 台北7日電

台灣桌球女團8強今天碰上勁敵中國組合，以0比3吞敗止步。行政院長卓榮泰晚間表示，謝謝陳思羽、鄭怡靜、簡彤娟，多拿1分的堅持，桌球女團面對的是一場硬戰，「為我們的桌球女團強攻對手的膽識，和挑戰自己的勇氣喝采！」

巴黎奧運台灣桌球女團8強鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟今天碰勁敵中國組合，陳思羽、簡彤娟扛第1點雙打，2、3點單打分別由鄭怡靜、簡彤娟負責都沒能搶下，以0比3吞敗止步。

卓榮泰晚間在臉書發文表示，謝謝桌球女團陳思羽、鄭怡靜、簡彤娟，多拿1分的堅持。桌球女團面對的是一場硬戰，賽前受訪時，面對一張很不容易的籤表，陳思羽笑著說，就是盡可能贏，多1分也好。這份對勝利的執著，她們不會輸給任何一個人。

卓榮泰指出，陳思羽回想起印象最深的一場球時笑說，應該是四年級時只差兩球而輸掉的那場。從此之後，陳思羽不服輸的心，那句「沒有打不倒的對手，只有戰勝不了的自己」，帶她走上收穫滿滿的職業生涯。

卓榮泰表示，鄭怡靜曾經因傷幾乎寸步難行，但她知道相信自己、相信桌球的力量，可以讓她再度站起來。放棄很簡單，是堅持才不簡單，一如下一球都是新的一球，鄭怡靜歸零開始，以她最拿手的正手位，在東京奧運成功站上頒獎台。

卓榮泰指出，第一次站上五環殿堂的簡彤娟，手上的動漫刺青中，「鬼滅之刃」的面具特別顯眼。而她果然像主角炭治郎一樣，面對無情的強敵，面對自我的懷疑，都仍不斷變強。每一板都努力超越前一球的自己，簡彤娟做到了。

卓榮泰說，真的是激烈精彩的一戰，「為我們的桌球女團強攻對手的膽識，和挑戰自己的勇氣喝采！」

卓榮泰指出，台灣時間凌晨即將出場的「舉重精靈」方莞靈，一定能舉起夢想；等等要站在擂台上的林郁婷，也勢必將擊破黑暗，迎接勝利。

卓榮泰說，明天持續賽事的高球好手徐薇凌、首登奧運的錢珮芸，會把握每一杆拿下博蒂，迎接榮耀時刻。再度強勢登場的羅嘉翎，絕對能順利晉級。「舉重女神」郭婞淳，勢必將再次帶著笑容，聽世界為妳歡呼。民眾會全力當選手後盾，「也請大家團結集氣，祝福她們有最好的表現！」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9190萬元
▪ 奧運羽球／熱情球迷從早到晚守家門 王齊麟：請給一些私人空間
▪ 羽球／返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天
▪ 巴黎奧運／現金、房車和鑽石 各國奧運金牌選手獎勵比一比
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名39 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

奧運桌球／陳思羽不留遺憾 鄭怡靜應會再戰下屆奧運

出席AI共識營 卓榮泰盼副首長們：帶回創新思維、合作精神

抗癌女拳王陳念琴奪銅 卓榮泰：對抗生命逆境帶來感動

行政院長卓榮泰視察 期盼工研院打造更多神山「護國」

相關新聞

奧運拳擊／陳念琴摘銅 吻別擂台放眼下屆

「拳擊女王」陳念琴昨晨在巴黎奧運女子拳擊六十六公斤級四強賽登場，面對杭州亞運金牌、中國大陸選手楊柳遭到逆轉，以一比四落敗...

奧運桌球／6屆元老莊智淵 掌聲中「離場」

中華桌球隊昨天在巴黎奧運男子團體賽以一比三不敵日本隊，無緣晉級四強，「六朝元老」莊智淵完成生涯最後一次國家隊任務，在滿場...

奧運桌球／陳思羽不留遺憾 鄭怡靜應會再戰下屆奧運

已經連續3屆攜手參加奧運會的我國女子桌球好手陳思羽與鄭怡靜，今年巴黎奧運賽程在今天女團止步於8強賽後落幕，其中日前才剛過...

巴黎奧運／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

上屆奧運都有奪牌表現的我國「舉重女神」郭婞淳、跆拳道「國民女友」羅嘉翎，將在今天相繼出賽，其中郭婞淳將在晚上9點於舉重女...

巴黎奧運／拳擊陳念琴奪銅 今看跆拳道羅嘉翎、舉重郭婞淳

「拳擊女王」陳念琴昨天於女子六十六公斤級四強賽以一比四不敵中國大陸亞運金牌楊柳，個人生涯首面奧運獎牌確定為銅牌；今天輪到...

奧運桌球／與偶像王曼昱纏鬥 簡彤娟首次奧運不滿意

首次披上中華隊戰袍出征奧運的桌球女將簡彤娟，今天在女團8強賽不僅在首點與陳思羽組成雙打，還在第三點單打對上世界排名第3名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。