巴黎奧運／台灣中繼站運動中心受好評 美國也借用

中央社／ 巴黎7日電
教育部體育署在2024巴黎奧運成立中繼站，包含膳食公寓、運動中心、物理診療所等，其中運動中心提供桌球、拳擊、霹靂舞、羽球、柔道等代表隊使用，在運動中心的羽球室外貼有中華民國國旗標誌。中央社
教育部體育署在2024巴黎奧運成立中繼站，包含膳食公寓、運動中心、物理診療所等，其中運動中心提供桌球、拳擊、霹靂舞、羽球、柔道等代表隊使用，在運動中心的羽球室外貼有中華民國國旗標誌。中央社

巴黎奧運此次規劃3大中繼站，位在勒瓦盧瓦市的運動中心不僅受台灣選手好評，體育署長鄭世忠透露，連美國隊都羨慕，並在空擋借用，「堪稱促進台美關係一次成功的運動外交。」

巴黎奧運為照顧台灣選手，此次中繼站的規劃分為三大部分，分別是「膳食公寓」提供選手家鄉味，「運動中心」提供選手便利的訓練場地，並有「物理治療所」協助選手訓練後或賽後的恢復。

先前教育部長鄭英耀曾透露，因緣際會認識了勒瓦盧瓦市（Levallois）市長杜瑪（Agnes Pottier-Dumas），感謝她及市議員全票通過，讓台灣免費使用這座運動中心，解決了選手的訓練問題。

立法委員蔡其昌也算幕後推手，牽線引薦喬山健康科技公司贊助提供重訓設備，並協助搬運配置，在巴黎打造「台灣運動中心」供球員使用。

鄭世忠感謝喬山全力支援，包括免費提供人才、設備、配置規劃、搬運，才能在勒瓦盧瓦市的市立運動中心成立一個設備完善的重訓室與訓練場地，甚至還協助國民外交，捐贈一組重訓設備給勒瓦盧瓦市的市立運動中心。

鄭世忠還透露，在同一個運動中心訓練的美國隊，看到台灣選手使用的全新器材，都非常羨慕，詢問能否在空餘時間借用，獲得同意後也提供給美國隊使用，也算「促進台美關係一次成功的運動外交。」

鄭世忠強調，選手臨場的表現無法掌握，因為那完全就是反映平常的訓練成果，能做的就是把後勤做好，此次打造高規格中繼站，就是希望把它變成像是在巴黎當地的小型國訓中心以及運科中心。

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