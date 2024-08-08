奧運桌球／6屆元老莊智淵 掌聲中「離場」

中華桌球隊昨天在巴黎奧運男子團體賽以一比三不敵日本隊，無緣晉級四強，「六朝元老」莊智淵完成生涯最後一次國家隊任務，在滿場觀眾的鼓掌聲中走出球場，結束橫跨廿一年奧運之旅，賽後被國內媒體包圍，也知一定會被問到退休問題，他說：「 基本上就是最後一屆，真的不想再打奧運了。」

這位四十三歲老將從二○○四年雅典奧運起步，歷經北京、倫敦、里約、東京，今年在巴黎畫下句點，昨天對日本之戰最後一點單打對決年紀相差廿二歲的張本智和，被直落三結束比賽，中華隊止步八強，張本智和特別向大前輩深深鞠躬表達敬意。

莊智淵、林昀儒、高承睿離場時，大會播報再次用英文介紹中華隊，莊智淵三個字念得相當清楚，觀眾紛紛起身報以熱烈掌聲；莊智淵生涯最後一次在奧運場館說再見，透露當時並未注意場邊，還在思考比賽到底打得好不好。

莊智淵接下來結束最後幾場俱樂部比賽，就會高掛球鞋。他說：「從未想過打了六屆奧運，如果沒有想要拿牌，就不會參加奧運，沒有想要湊幾屆的想法。」

回顧漫長奧運生涯，莊智淵走過懵懵懂懂、狀態起伏的階段，覺得最可惜是二○一二年倫敦奧運男單四強賽落敗，無緣奪下銅牌，形容這是人生轉捩點，永遠無法忘記。

莊智淵返台後，將展開不一樣的生涯，重點擺在台灣體育和桌球發展，他說：「我的人生一直是這樣，從未拿過第一名，希望在下一個篇章，老天可以對我好一點，現在有家庭、小孩，其實一直有很多事想做。」

中華隊女團由鄭怡靜領軍陳思羽、簡彤娟，昨天在八強賽面對第一種子中國大陸隊，未能越過高牆，直落三點落敗，我國桌球隊賽程也至此全數落幕。