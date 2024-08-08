奧運拳擊／陳念琴摘銅 吻別擂台放眼下屆

「拳擊女王」陳念琴昨晨在巴黎奧運女子拳擊六十六公斤級四強賽登場，面對杭州亞運金牌、中國大陸選手楊柳遭到逆轉，以一比四落敗，陳念琴仍收穫生涯首面奧運銅牌，賽後她也維持過去兩屆奧運慣例，跪在場中親吻擂台地板，心中滿是感謝。

陳念琴在上屆東京奧運前發現罹患何杰金氏淋巴癌，只能一邊治療一邊備戰，最終在第二次的奧運舞台止步於八強賽，與獎牌僅差一勝。

今年陳念琴再戰巴黎奧運一路殺進到四強賽，並在巴黎時間六日晚間近十一點登上法網中央球場菲利普—夏特里埃迎戰楊柳，在首回合還領先的情況下，最終遭到對手逆轉，以銅牌作收。

「拳擊女王」陳念琴（圖）昨天於女子六十六公斤級四強賽以一比四不敵中國大陸亞運金牌楊柳，個人生涯首面奧運獎牌確定為銅牌。 特派記者季相儒／攝影

儘管無緣升級獎牌成色，中華拳擊代表隊入手本屆第二枚銅牌，但陳念琴賽後不僅親吻擂台，還興奮的雙手抱胸怒吼，回應所有為她加油的觀眾。

連續三屆奧運都以親吻擂台謝幕，陳念琴說：「從小到大，我幾乎都是繞著擂台成長，上面有我們的汗、我們的淚，也有我們被擊倒的時候，感謝擂台讓我們平安完賽，親吻擂台是因為萬分的感恩。」

陳念琴成為首位在法網中央球場參與拳擊賽事的我國拳手，她也直言有上萬觀眾圍繞歡呼，光是在選手介紹時就已經讓她興奮難耐，「我一聽到觀眾的歡呼聲，第一個畫面就是『我和我的冠軍女兒』，我轉頭看著我的教練，『爸爸我帶你來到運動員最高殿堂了』，這舞台真的很大，但要在比賽中專注也真的不容易，但我做到了。」

儘管拳擊受到場外的風波影響，下屆洛杉磯奧運是否還能舉辦仍是未知，但陳念琴期待能與本屆同樣拿下銅牌的「無情戰隊」搭檔吳詩儀繼續努力，「沒拿到金牌當然是不甘心，但就是一步一步繼續走下去。」