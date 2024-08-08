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奧運拳擊／陳念琴摘銅 吻別擂台放眼下屆
「拳擊女王」陳念琴昨晨在巴黎奧運女子拳擊六十六公斤級四強賽登場，面對杭州亞運金牌、中國大陸選手楊柳遭到逆轉，以一比四落敗，陳念琴仍收穫生涯首面奧運銅牌，賽後她也維持過去兩屆奧運慣例，跪在場中親吻擂台地板，心中滿是感謝。
陳念琴在上屆東京奧運前發現罹患何杰金氏淋巴癌，只能一邊治療一邊備戰，最終在第二次的奧運舞台止步於八強賽，與獎牌僅差一勝。
今年陳念琴再戰巴黎奧運一路殺進到四強賽，並在巴黎時間六日晚間近十一點登上法網中央球場菲利普—夏特里埃迎戰楊柳，在首回合還領先的情況下，最終遭到對手逆轉，以銅牌作收。
儘管無緣升級獎牌成色，中華拳擊代表隊入手本屆第二枚銅牌，但陳念琴賽後不僅親吻擂台，還興奮的雙手抱胸怒吼，回應所有為她加油的觀眾。
連續三屆奧運都以親吻擂台謝幕，陳念琴說：「從小到大，我幾乎都是繞著擂台成長，上面有我們的汗、我們的淚，也有我們被擊倒的時候，感謝擂台讓我們平安完賽，親吻擂台是因為萬分的感恩。」
陳念琴成為首位在法網中央球場參與拳擊賽事的我國拳手，她也直言有上萬觀眾圍繞歡呼，光是在選手介紹時就已經讓她興奮難耐，「我一聽到觀眾的歡呼聲，第一個畫面就是『我和我的冠軍女兒』，我轉頭看著我的教練，『爸爸我帶你來到運動員最高殿堂了』，這舞台真的很大，但要在比賽中專注也真的不容易，但我做到了。」
儘管拳擊受到場外的風波影響，下屆洛杉磯奧運是否還能舉辦仍是未知，但陳念琴期待能與本屆同樣拿下銅牌的「無情戰隊」搭檔吳詩儀繼續努力，「沒拿到金牌當然是不甘心，但就是一步一步繼續走下去。」
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