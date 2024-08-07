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奧運輕艇／無緣奧運1千公尺單人C艇決賽 賴冠傑：4年後更強

中央社／ 巴黎7日電
中華隊賴冠傑勇奪輕艇競速男子C1-1000公尺金牌。圖／中華奧會提供
中華隊賴冠傑勇奪輕艇競速男子C1-1000公尺金牌。圖／中華奧會提供

台灣首名取得奧運輕艇競速資格的選手賴冠傑，今天在男子1000公尺單人C艇8強賽，以3分58秒79、分組第4遭到淘汰。他說：「再讓我準備4年，一定會更加強大闖進決賽。」

賴冠傑靠著2024年亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽獲得銀牌，進而取得巴黎奧運的參賽資格，也成為台灣史上首名取得這個項目的奧運國手。

他在預賽繳出4分01秒26、分組第4的成績沒能直接晉級；隨後在8強賽持續進步，划出3分58秒79，只可惜仍未能擠進分組前2遭到淘汰。

賴冠傑在接受媒體訪問時表示，自己發揮得沒有很好，前面太急著想要跟上其他人，導致自己的配速亂掉，「應該是我自己有點緊張，又想要好好表現的關係」。

27歲的賴冠傑：結束生涯首次奧運之旅，他說：「花了5年換項目，經過不斷練習才來到奧運，也希望可以激勵其他人，都能夠勇敢地朝著夢想邁進，接下來4年我也會繼續努力，等到洛杉磯奧運的時候，一定要闖進決賽。」

賴冠傑表示，這段時間看了麟洋配、戴資穎、林郁婷的比賽，給他很多的激勵，「但可能因為這樣，我反而給自己太多壓力，所以才會一上場就求表現」。

談到這次奧運初體驗，賴冠傑笑說：「其實選手村的東西沒這麼難吃，尤其甜點超讚，只可惜我要控制體重都不能吃太多，更別說賽場的氛圍，觀眾的歡呼聲都超級大聲。」

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