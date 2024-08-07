奧運拳擊／陳念琴巴黎奧運摘銅 竹市加碼獎勵金至50萬元

台灣拳擊名將陳念琴今天摘下巴黎奧運女子66公斤級銅牌。根據新竹市規定，選手參加奧運奪銅牌可獲獎勵金新台幣30萬元，竹市府表示，將加碼至50萬元。

巴黎奧運拳擊場上台灣再有獎牌進帳，繼吳詩儀在女子60公斤級奪銅後，陳念琴今天在女子66公斤級4強出賽，以1比4遭中國好手楊柳逆轉、無緣壓軸金牌戰，由於拳擊不打銅牌戰，因此陳念琴也替台灣摘下1面銅牌。

根據「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，奧運選手獲得銅牌，可獲發放30萬元，教練則為15萬元。

竹市府教育處向中央社記者表示，陳念琴2019年身體遭遇重大病痛，一度手痛到無法戴拳套，但她還是堅持下來，2020年東京奧運闖過16強關卡，此次巴黎奧運又拿下銅牌，其生命故事勵志動人，永不放棄的精神令人敬佩。

關於加碼金額，教育處指出，這面銅牌不僅是陳琴拳擊生涯的奧運最佳成績，也是新竹市的第1面奧運拳擊獎牌，市府將依相關辦法加碼選手獎勵金至50萬元、教練獎勵金至25萬元。

為讓民眾共享榮耀，竹市府教育處發布新聞稿表示，民眾於8至9日的上午9時30分至上午11時到市府大廳，與陳念琴、教練柯文明的立牌拍照，並上網完成打卡任務後，即可獲得限量「拍立得」照片。

此外，竹市相關景點及場館也推出奧運奪牌限定優惠。教育處指出，新竹市立動物園8至16日免費入園；玻璃工藝博物館8至18日免費入館；青草湖水域遊憩中心8至14日完成上網打卡任務可獲限量小禮等。