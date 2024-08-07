奧運輕艇／1千公尺單人C艇 賴冠傑預賽第4另爭晉級機會

中華桌球隊莊智淵、林昀儒、高承睿在巴黎奧運桌球賽男子團體8強賽以1：3不敵日本隊，無緣晉級4強，43歲老將莊智淵賽後親口證實是生涯最後一次打奧運。男子團賽後，「怪物少年」張本智和也與莊智淵握手鞠躬致意，有人透露，其實兩人早已相識7年，張本智和內心充滿著尊敬之意，NHK也表示，日本年輕的桌球選手都很崇拜莊智淵，並且想成為跟莊智淵一樣的選手。

2024-08-07 12:56