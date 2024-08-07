奧運輕艇／1千公尺單人C艇 賴冠傑預賽第4另爭晉級機會
台灣輕艇競速好手賴冠傑今天在巴黎奧運男子1000公尺單人C艇預賽，繳出4分01秒26的成績，可惜獲得分組第4，依規定得從8強賽另外爭奪晉級機會。
巴黎奧運男子1000公尺單人C艇預賽共分為5組，預賽取每組前2名直接晉級準決賽，其餘未能晉級的選手，都將進入8強賽爭奪另外的晉級機會。
賴冠傑出發時還能緊咬住其他選手，不過經過200公尺後逐漸被拉開差距，從250公尺後就居第4，只能寄望在8強賽爭取到晉級機會。
賴冠傑參加2024年亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽，以4分鐘11秒577鍍銀，取得巴黎奧運的參賽資格，成為台灣首名取得奧運輕艇競速參賽資格的選手。
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