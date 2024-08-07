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奧運羽球／下飛機就收到「台味」早餐 小戴發文喊「揪甘心」感謝陳其邁

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎今日在IG限時動態上貼出豆漿與紫米飯糰的照片，還有陳其邁給的小卡，她說下飛機就拿到愛吃的早餐，「謝謝市長（愛心）揪甘心欸」。 記者宋原彰／翻攝
戴資穎今日在IG限時動態上貼出豆漿與紫米飯糰的照片，還有陳其邁給的小卡，她說下飛機就拿到愛吃的早餐，「謝謝市長（愛心）揪甘心欸」。 記者宋原彰／翻攝

台灣羽球天后「小戴戴資穎日前在巴黎奧運因腿部傷勢影響，最後輸給好友泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），未能前進8強。今天她與「麟洋配」、周天成等人回到台灣，一下飛機收到高雄市長陳其邁充滿「台灣味」的暖心早餐，讓她發文直呼「揪甘心」。

戴資穎在IG發布限時動態，貼出超接地氣的台灣味早餐豆漿與紫米飯糰，以及來自陳其邁的感謝小卡，當中寫道：「謝謝小戴多年以來的奮戰，總是永不放棄、相信自己！高雄永遠挺你！回來之後好好休息、早日康復，順利完成今年的所有賽事，這份台灣味早餐，為你加油打氣！ 市長陳其邁。」她也在動態中回謝道：「下飛機就有愛吃的早餐，謝謝市長，揪甘心欸。」

戴資穎IG限時動態。 記者宋原彰／翻攝
戴資穎IG限時動態。 記者宋原彰／翻攝

本次征戰五環殿堂是戴資穎奧運「最後一舞」，受到不少球迷與台灣國民關注。不過她雙腳皆有受傷，父親戴楠凱受訪時更表示，該傷勢導致戴資穎無法正常訓練。最終她仍決定帶傷上陣，但輸給宿敵兼好友的依瑟儂，止步小組賽，也算是為奧運之旅打上另類完美結尾。

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