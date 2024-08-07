巴黎奧運／霹靂舞首納奧運項目 賽事主席來自台灣

霹靂舞2020年被納進奧運項目，今年巴黎奧運首度登場，賽事將在9日展開，我國好手孫振預計10日晚間出賽。值得一提的是，台灣知名街舞舞者陳柏均除擔任奧運霹靂舞項目全球負責人，同時也是賽事主席。

據「TVBS新聞網」報導，陳柏均對擔任賽事主席備感榮幸，他強調，「只要可以看到最愛的霹靂舞到奧運殿堂，其實一切對我來說都是值得的。」

陳柏均提到籌備期大概從7年前青年奧運開始，並在2年前正式接下奧運霹靂舞負責人。從那時開始，不斷跟全世界霹靂舞者及單項協會溝通，包含制定競賽規則和遴選裁判，燈光、視覺、Logo等各細項都要逐一討論。

陳柏均指出，這次奧運有五大洲選手，每一洲風格都不太一樣，例如美洲為霹靂舞起源地，所以可能會看到很多美國選手展現正統霹靂舞（Original B-Boy）風格，在多樣性上會有比較好的表現；反觀亞洲選手比較擅長技巧層面。

對於準備過程的辛苦，陳柏均認為，「只要可以看到多年來最愛的霹靂舞站上奧運殿堂，一切對我來說都是值得的，也希望可以把這份努力獻給台灣及全世界。」