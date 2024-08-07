奧運田徑／「跨欄甜心」張博雅390字吐心聲！相約花蓮見
「跨欄甜心」張博雅在巴黎奧運女子100公尺預賽跑出11秒88佳績，有網友發現她外型神似香港女星朱茵，引發熱議。她在個人臉書發文感謝外界祝福，並邀請大家到花蓮欣賞113年全國田徑錦標賽。
張博雅主攻跨欄，這次在巴黎奧運參加100公尺項目，仍跑出11秒88成績，雖無緣晉級，但她成為1996年「風速女王」王惠珍後，史上第2位在奧運跑進12秒內的我國女子短跑選手。
昨天張博雅與其他代表團好手搭機返台，許多民眾到機場歡迎歸國。當受訪時被問到「跨欄界朱茵」一事，張博雅回應，「望大家能更關注田徑！」
張博雅昨天也在臉書發文寫道，「站上運動員所追求的最高殿堂真的非常興奮，很開心能跟大家分享這份喜悅，既然站上這個舞台，當然抱持勇於挑戰、絕不退縮態度去面對任何一場賽事。我想之後每一場比賽，都會帶著這次收穫的經驗，挑戰任何更高層級賽事，繼續在場上突破自我！」
「非常謝謝大家祝福，很開心因為這次巴黎奧運讓大家注意到田徑。我希望大家也能多關注國內田徑好手，不只有我，我國田徑項目有非常多有實力的選手，也有厲害的新生代田徑好手。能透過巴黎奧運會提升國內對田徑關注度我非常開心，因為每一位選手都需要能表現的舞台，當然絕對少不了為他們加油打氣的觀眾！」
張博雅最後提醒113年全國田徑錦標賽在她的家鄉「花蓮」舉辦，歡迎大家抽空觀賽，看看我國各縣市田徑好手的表現。
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