巴黎奧運／網許願開放購買「超夯」中華隊徽章！所得當體育推廣金

巴黎奧運除了賽事受到關注外，我國代表團國家徽章（Pin）也受矚目，有網友發文向總統賴清德請願，看是否能開放民眾購買，將所得用於體育推廣。

我國代表團推出多款徽章引發關注，其中「珍奶徽章」詢問度最高，不只外國選手搶著要、拍賣網站喊價破新台幣9000元，我國網球好手曹家宜也在Threads發文詢問：「有沒有人想要中華隊奧運的Pin呢？」吸引55萬次瀏覽、5.1萬讚及7千多則回覆。

有網友在Threads發文提案，「到底有沒有辦法可以取得這次奧運台灣的pin啊！真的太可愛了，好想要啊！或是許願賴清德，拜託讓我們也買得到吧，可以把所得捐給體育推廣金費呀！」

網友們也紛紛留言呼應，「體育署趕快開義賣連結，我們要買小物捐款給運動員」、「出國送外國友人，自助旅行時當交換禮物也很讚啊」、「真的超想要，所得捐助給體育運動員的培育經費超讚，絕對買爆」。