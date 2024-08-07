奧運體操／唐嘉鴻並列銅牌會旗在「中國下方」可能原因曝光

「亞洲貓王」唐嘉鴻前天出戰巴黎奧運男子單槓決賽，最終以13.966分與中國張博恆並列銅牌，一起登台接受大會頒獎，頒獎時我國代表團會旗掛在中國下方，引發許多網友不滿。

臉書粉絲團「每日一冷」發文寫道，「雖然沒有找到巴黎奧運手冊，但根據東奧及里約奧運旗幟與國歌手冊，或許可以知道這是符合規定的。」

手冊中提到，當獎項並列時，根據大會官方報告順序，例如國家代碼、選手姓氏、種子順序及籤表順序等進行旗幟上下排列，這或許是昨天唐嘉鴻獲獎時，銅牌旗幟會以上下並列。如果以NOC代碼來看，中國代碼是CHN，我們代碼是TPE。

我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻（右一）。 記者季相儒／攝影

如果因賽制關係本來就會頒2面銅牌的項目，頒獎典禮時會用平行方式並列國旗，例如柔道和拳擊，官方結果報告排序較前的代表會排在金牌旁邊，國際奧會對頒獎典禮旗幟懸掛方式，本來就有所規範，至少在這方面，不是為迎合中國打壓臺灣。

另外，有一種說法認為旗幟放置順序，與開幕式進場順序有關，根據國際奧會規定，奧運會開幕的運動員進場順序，是依主辦國家語言字母或字體筆劃開頭進場，例如2012年倫敦奧運主辦國是英國，各國或地區運動員就會以英文字母順序進場，2008年北京奧運則是以簡體中文筆劃多寡進行排序。

本次巴黎奧運主辦國為法國，各國代表隊進場順序依法文字母順序排列，我國代表團法文是「Taipei Chinois」，進場順序為180位；中國代表團法文則是「Chine」，進場順序為41位，所以頒獎典禮才會出現中國國旗排在中華隊會旗上方情況。