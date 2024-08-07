快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運體操／唐嘉鴻並列銅牌會旗在「中國下方」可能原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
唐嘉鴻與中國張博恆並列銅牌，會旗擺放有規則可循。 記者季相儒／攝影
唐嘉鴻與中國張博恆並列銅牌，會旗擺放有規則可循。 記者季相儒／攝影

「亞洲貓王」唐嘉鴻前天出戰巴黎奧運男子單槓決賽，最終以13.966分與中國張博恆並列銅牌，一起登台接受大會頒獎，頒獎時我國代表團會旗掛在中國下方，引發許多網友不滿。

臉書粉絲團「每日一冷」發文寫道，「雖然沒有找到巴黎奧運手冊，但根據東奧及里約奧運旗幟與國歌手冊，或許可以知道這是符合規定的。」

手冊中提到，當獎項並列時，根據大會官方報告順序，例如國家代碼、選手姓氏、種子順序及籤表順序等進行旗幟上下排列，這或許是昨天唐嘉鴻獲獎時，銅牌旗幟會以上下並列。如果以NOC代碼來看，中國代碼是CHN，我們代碼是TPE。

我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻（右一）。 記者季相儒／攝影
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻（右一）。 記者季相儒／攝影

如果因賽制關係本來就會頒2面銅牌的項目，頒獎典禮時會用平行方式並列國旗，例如柔道和拳擊，官方結果報告排序較前的代表會排在金牌旁邊，國際奧會對頒獎典禮旗幟懸掛方式，本來就有所規範，至少在這方面，不是為迎合中國打壓臺灣。

另外，有一種說法認為旗幟放置順序，與開幕式進場順序有關，根據國際奧會規定，奧運會開幕的運動員進場順序，是依主辦國家語言字母或字體筆劃開頭進場，例如2012年倫敦奧運主辦國是英國，各國或地區運動員就會以英文字母順序進場，2008年北京奧運則是以簡體中文筆劃多寡進行排序。

本次巴黎奧運主辦國為法國，各國代表隊進場順序依法文字母順序排列，我國代表團法文是「Taipei Chinois」，進場順序為180位；中國代表團法文則是「Chine」，進場順序為41位，所以頒獎典禮才會出現中國國旗排在中華隊會旗上方情況。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊7日賽程 林郁婷力拚金牌戰門票 桌球女團8強戰大魔王
▪ 羽球／王齊麟抵台秒抱女友加捧臉 陳詩媛備大禮「我本人」閃瞎粉絲
▪ 桌球／「六朝元老」莊智淵告別奧運：盼下個篇章老天對我好點
▪ 拳擊／連三屆親吻擂台謝幕 陳念琴奪銅心中萬分感恩
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名33 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 唐嘉鴻 巴黎奧運中華隊

相關新聞

中華隊7日賽程 林郁婷力拚金牌戰門票 桌球女團8強戰大魔王

巴黎奧運我國代表團僅剩下最後4天賽程，也將迎接最後一波奪牌高峰期，其中已經確定銅牌保底的女子拳擊好手林郁婷，將在8日凌晨...

奧運羽球／李洋IG曬戴資穎俏皮合照 超強自拍技術網驚豔：贏99%男生

巴黎奧運仍在如火如荼進行中，中華隊部分結束比賽的選手於6日搭機返台，其中包括羽球好手戴資穎、周天成及「麟洋配」的李洋、王齊麟等人，選手們已於今日早上7時許返抵國門...

奧運拳擊／連三屆親吻擂台謝幕 陳念琴奪銅心中萬分感恩

我國「拳擊女王」陳念琴今天凌晨在巴黎奧運女子66公斤級4強賽，以1：4遭到中國大陸亞運金牌楊柳逆轉，儘管無緣金牌戰，但仍...

奧運桌球／莊智淵告別奧運…張本智和深深鞠躬 2人7年前就認識「日本選手都崇拜他」

中華桌球隊莊智淵、林昀儒、高承睿在巴黎奧運桌球賽男子團體8強賽以1：3不敵日本隊，無緣晉級4強，43歲老將莊智淵賽後親口證實是生涯最後一次打奧運。男子團賽後，「怪物少年」張本智和也與莊智淵握手鞠躬致意，有人透露，其實兩人早已相識7年，張本智和內心充滿著尊敬之意，NHK也表示，日本年輕的桌球選手都很崇拜莊智淵，並且想成為跟莊智淵一樣的選手。

奧運體操／唐嘉鴻並列銅牌會旗在「中國下方」可能原因曝光

「亞洲貓王」唐嘉鴻前天出戰巴黎奧運男子單槓決賽，最終以13.966分與中國張博恆並列銅牌，一起登台接受大會頒獎，頒獎時我國代表團會旗掛在中國下方，引發許多網友不滿。 臉書粉絲團「每日一冷」發文寫

奧運桌球／林昀儒扳倒王牌張本太猛！日網友盛讚「開無雙」

巴黎奧運桌球男子團體8強賽台日大戰，中華隊在激戰兩個多小時後，不幸敗給日本無緣晉級。不過在第二點單打戰時，林昀儒和日本隊的張本智和糾纏，大戰5局後勝出，精彩表現連日本球迷都盛讚不已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。