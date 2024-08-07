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奧運桌球／莊智淵告別奧運…張本智和深深鞠躬 2人7年前就認識「日本選手都崇拜他」

聯合新聞網／ 綜合報導
張本智和（右）賽後也與莊智淵握手，深深一鞠躬致意。 圖／中華奧會提供
張本智和（右）賽後也與莊智淵握手，深深一鞠躬致意。 圖／中華奧會提供

中華桌球隊莊智淵、林昀儒、高承睿在巴黎奧運桌球賽男子團體8強賽以1：3不敵日本隊，無緣晉級4強，43歲老將莊智淵賽後親口證實是生涯最後一次打奧運。男子團賽後，「怪物少年」張本智和也與莊智淵握手鞠躬致意，有人透露，其實兩人早已相識7年，張本智和內心充滿著尊敬之意，NHK也表示，日本年輕的桌球選手都很崇拜莊智淵，並且想成為跟莊智淵一樣的選手。

莊智淵是奧運的「六朝元老」，在男子團體8強賽第4點單打對決張本智和落敗，賽後也證實是最後一次打奧運，除了不會再打2028的洛杉磯奧運外，職業生涯也將告終，接下來結束俱樂部比賽後，就會高掛球鞋。43歲的他首次在2004年參加雅典奧運，2012年的倫敦奧運男單打進4強，最後在銅牌戰落敗，無緣奪下獎牌，成為最大遺憾。

在男子團賽後，張本智和也來和莊智淵握手、低頭鞠躬，這一幕也成為令人動容的畫面。有網友在社群平台「threads」透露，其實莊智淵在張本智和兩人在2017年就已經相識，當年張本智和才14歲，莊智淵就已經是登上奧運，並且在桌球界中是威風凜冽之人，許多小將都以他為目標，張本那時還在各賽事中努力嶄露頭角，他認為，八強賽後的那一握，張本心裡更多的一定是尊敬和敬佩。

此外，也有人表示，NHK的球評在比賽中不斷稱讚莊智淵，並且指出，日本年輕的桌球選手都很崇拜莊智淵，希望能成為像他一樣的選手。莊智淵也在賽後說，「自己人生就一直是這樣，從小沒有拿過第一名，所以老天也沒有讓我很糟，在我最好的時候沒有讓我得到很想要的，只是盡力在做，接下來希望在下一個篇章，老天可以對我好一點。」

43歲老將莊智淵（圖）第4點出馬，單打對決和張本智和最終落敗。巴黎奧運採訪團／攝影
43歲老將莊智淵（圖）第4點出馬，單打對決和張本智和最終落敗。巴黎奧運採訪團／攝影

43歲老將莊智淵（圖）第4點出馬，單打對決和張本智和最終落敗。巴黎奧運採訪團／攝影
43歲老將莊智淵（圖）第4點出馬，單打對決和張本智和最終落敗。巴黎奧運採訪團／攝影

中華隊43歲老將莊智淵親口證實，不再參加奧運。特派記者季相儒／攝影
中華隊43歲老將莊智淵親口證實，不再參加奧運。特派記者季相儒／攝影
43歲老將莊智淵將不再出爭奧運。 圖／中華奧會提供
43歲老將莊智淵將不再出爭奧運。 圖／中華奧會提供
43歲老將莊智淵（圖）第4點出馬，單打對決和張本智和最終落敗。 圖／中華奧會提供
43歲老將莊智淵（圖）第4點出馬，單打對決和張本智和最終落敗。 圖／中華奧會提供

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