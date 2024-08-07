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奧運羽球／李洋IG曬戴資穎俏皮合照 超強自拍技術網驚豔：贏99%男生
巴黎奧運仍在如火如荼進行中，中華隊部分結束比賽的選手於6日搭機返台，其中包括羽球好手戴資穎、周天成及「麟洋配」的李洋、王齊麟等人，選手們已於今日早上7時許返抵國門。
昨日，李洋在返國前於IG限動上曬出與戴資穎的合照，照片中的兩人笑容燦爛，戴資穎更俏皮地抬手比YA，李洋在限動寫道「今天一早坐車到機場，與阿戴暢聊，發現有好多好多經歷的話題可以被理解，真的好棒」，並感性地在照片中戴資穎身旁配文「只想說聲妳辛苦了」。
這張合照立刻引起球迷熱烈討論，主播廖芳潔更在Threads上發文表示，如果這張是李洋的自拍，那他的拍照技術已經贏過天下99%男生了，大讚原本就可愛的小戴在照片中更是漂亮。
不少網友同樣驚豔於李洋的拍照技術，「小戴這張基本上是大一新生坐車要去報到」、「小戴這張好少女，大概18歲吧」、「99%的男生自拍拍不出來這樣美的女生」、「原本以為是高中時期的舊照，看留言才知道是近期的照片，也太青春洋溢了吧」、「李洋拍照技術根本無敵，當然小戴長的本來就很美、美死了」。
也有球迷透露，李洋似乎在自拍方面下了不少功夫練習，「李洋後來似乎很努力練習自拍。印象有幾位隊友吐槽過他，結果他慢慢地就進步了，真的是一個可怕的人，不怕你不會，就怕你什麼都學還都學會」。
根據《聯合新聞網》報導，此次巴黎奧運是李洋與戴資穎的最後一舞，「麟洋配」於4日在羽球男雙摘金後，戴資穎也在IG發限動祝賀麟洋配，「男雙太強啦！好讚！」。
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