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奧運桌球／林昀儒扳倒王牌張本太猛！日網友盛讚「開無雙」

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒（圖）扛起第2點單打，和張本智和形成拉鋸戰最終獲勝。 巴黎奧運採訪團／攝影
林昀儒（圖）扛起第2點單打，和張本智和形成拉鋸戰最終獲勝。 巴黎奧運採訪團／攝影

巴黎奧運桌球男子團體8強賽台日大戰，中華隊在激戰兩個多小時後，不幸敗給日本無緣晉級。不過在第二點單打戰時，林昀儒和日本隊王牌張本智和糾纏，大戰5局後勝出，精彩表現連日本球迷都盛讚不已。

根據日本媒體「體育日本」報導，日本隊戶上隼輔、篠塚大登的組合，先在第1點雙打中擊敗中華隊的莊智淵、高承睿。但是第二點單打時，林昀儒打出11：9、9：11、11：7、3：11、11：6的比分，擊敗張本智和。

不過，後續張本智和在第4點單打中，打敗中華隊「桌球教父」莊智淵，讓日本隊確定晉級，中華隊止步8強。體育日本以「王牌對決落敗的張本智和，在第四場比賽奮起」為題下標，也有不少日本網友肯定林昀儒和中華隊的精彩表現。

日本網友就在新聞底下留言「林選手比賽末段的無雙狀態太猛了」、「台灣選手比較強，張本輸掉也是沒辦法的事」、「林最後一點失誤都沒有…特別是1：4點燃引擎後」、「台灣選手有夠猛，張本的殺球全部都能打回來」、「台灣的高承睿選手有點像讀賣巨人隊的岡本和真」、「這場張本輸了也沒辦法，雙打有贏很關鍵」、「張本贏了之後的慶祝有夠吵，相比台灣的林選手沉穩多了」。

日本隊桌球好手張本智和。 法新社
日本隊桌球好手張本智和。 法新社

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