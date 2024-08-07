巴黎奧運／小戴、麟洋回家了 長榮機長暖心廣播詞曝光

長榮航空繼昨6日BR88航班陪伴游泳健將王冠閎及柔道好手楊勇緯等中華隊奧運選手由巴黎抵台後，引起大批粉絲接機合影。7日再接回全民引頸期盼的「世界球后」－戴資穎(小戴)、勇奪奧運羽球男子雙打金牌二連霸的「麟洋配」- 李洋、王齊麟，以及奧運男子定向飛靶射擊銅牌李孟遠等選手抵台，大批人潮瞬間湧入，讓桃園機場掀起了接機旋風。

班機一抵台，長榮航空團隊高舉【我們TEAM 我們挺】的布條及歡迎手舉牌，齊聲高喊「台灣之光，歡迎回家，長榮航空以您為榮」，讓選手們一下飛機就感受到滿滿的歡迎之意。在同一班機上，還有中華隊羽球、射擊及射箭各領域的頂尖選手，機長及事務長也在該航班從巴黎起飛後，透過機上廣播感謝所有選手們的傑出表現。

機長的溫馨廣播讓旅客直呼感人肺腑，立刻贏得「暖心機長」封號，內容除了恭賀選手奪牌外，也將長榮航空與戴資穎10年相伴飛行征戰世界的情感表露無遺，小戴鐵粉也於第一時間在機上透過社群媒體即時分享，還貼心附上感人的字幕，機上乘客也感動地給予熱烈的掌聲和歡呼聲。

機長完整廣播詞