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巴黎奧運／中華代表隊歸國 灑水儀式迎羽球金牌射擊銅牌

中央社／ 桃園機場7日電
參加巴黎奧運的射箭、羽球、射擊代表隊教練及選手7日凱旋歸國，除「麟洋配」再度拿下羽球男雙金牌，射擊選手李孟遠也在男子定向飛靶項目拿下銅牌，桃園國際機場公司準備灑水儀式迎接。中央社
參加巴黎奧運的射箭、羽球、射擊代表隊教練及選手7日凱旋歸國，除「麟洋配」再度拿下羽球男雙金牌，射擊選手李孟遠也在男子定向飛靶項目拿下銅牌，桃園國際機場公司準備灑水儀式迎接。中央社

參加巴黎奧運的射箭、羽球、射擊代表隊教練及選手今天凱旋歸國，除「麟洋配」衛冕羽球男雙金牌，李孟遠在男子定向飛靶項目拿下銅牌，機場公司也以灑水儀式迎接選手們。

羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆巴黎奧運首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。射擊好手李孟遠為台灣拿下1面銅牌，也是台灣在奧運史上首面射擊獎牌。

2024巴黎奧運射箭、羽球及射擊代表隊的教練及選手，搭乘長榮航空BR88班機由法國巴黎返台，班機在上午7時14分抵達桃園國際機場。

李洋和王齊麟等部分比賽結束的中華隊選手搭機返台。記者黃仲明／攝影
李洋和王齊麟等部分比賽結束的中華隊選手搭機返台。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場公司特別準備了消防車進行灑水儀式，迎接選手們凱旋歸國，體育署與中華奧會及教育部人員特別前往登機門前，手持歡迎布條迎接選手載譽而歸。

長榮航空地勤人員也手持寫有「我們TEAM 我們挺」的布條，在選手入境時高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，更帶來巨幅國旗高喊口號，歡迎奧運選手們回家。

根據體育署提供的資料，今天有包括射箭代表隊選手湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、邱意晴、李彩綺；羽球代表隊周天成、李洋、王齊麟、葉宏蔚、戴資穎、李佳馨；射擊代表隊選手田家榛、吳佳穎、劉恆妤、李孟遠，中華民國射擊協會理事長陳士魁還有教練共26人搭機返台。

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