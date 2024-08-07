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奧運拳擊／陳念琴巴黎奧運摘銅 堅守和阿公永不放棄約定

中央社／ 巴黎7日電
陳念琴。 聯合報記者季相儒／攝影
陳念琴。 聯合報記者季相儒／攝影

台灣「抗癌女拳王」陳念琴今天在巴黎奧運拳擊女子66公斤級4強不敵中國楊柳，拿下銅牌，回顧她的拳擊之路，經歷歧視、霸凌甚至罹癌，她始終堅守和過世阿公的約定，「永不放棄」。

現年27歲的陳念琴出生花蓮，2歲跟著爸媽移居到馬祖，當時加入角力隊練習，因原住民深邃的五官常遭到歧視，後來改練拳擊被發現很有天賦，14歲就獨自跑到新竹接受更專業的訓練。

沒想到當時拳擊隊只有她1個女生，不但被嘲笑還會被學長霸凌，不過她始終都沒放棄，終於在2017年南京青年奧運獲得銀牌，拳擊之路嶄露頭角。

陳念琴之前受訪時透露，「阿公過世前曾用母語跟我說不要放棄，體育這條路很辛苦，但要相信自己，不要放棄。」她那時候還開玩笑跟阿公說，沒錢買機票回馬祖，所以不會放棄。

2016年陳念琴是台灣唯一參加奧運的拳擊選手，當時止步16強，2018年她首度獲得世錦賽金牌、氣勢正旺，沒想到東京奧運前被診斷出罹患淋巴癌第2期，所幸當時正逢疫情，讓她可以安心治療。

經過8次化療，一度手痛到無法戴拳套，陳念琴還是堅持下來，東京奧運她闖過16強關卡，開心的對著轉播鏡頭用族語說：「我是阿美族的孩子。」讓外界看到她純樸真實的一面。

和大部分女子拳擊選手不同，陳念琴喜歡留長髮、戴耳環和手鍊，甚至做指甲彩繪，教練還一度叫她把頭髮剪短看起來才更有殺氣。

經歷這一切，陳念琴現在對自己的拳擊生涯更有自信也，「里約奧運失利、東奧前罹癌，這些都不足以讓我放棄拳擊，接下來我只會磨練出更好的自己，來迎接未來的挑戰。」

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