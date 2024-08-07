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奧運拳擊／拳擊獎牌戰移師羅蘭蓋洛斯 陳念琴：覺得像世界冠軍

中央社／ 巴黎7日電

巴黎奧運拳擊獎牌賽移師羅蘭蓋洛斯中央球場舉行，對今天獲得女子66公斤級銅牌的陳念琴來說，簡直是超震撼體驗，她笑說：「準備出場的時候，我已經覺得自己是世界冠軍了。」

巴黎奧運的拳擊獎牌戰，僅一小部分比較早開打的獎牌戰無法安排在羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）外，其餘都在中央球場舉行。這座球場也是網壇四大滿貫賽之一的法國網球公開賽比賽場地，能容納超過1.5萬人，搭配特地營造的燈光效果，讓比賽有感升級。

身為選手的陳念琴感受也很深，她表示，從準備出場時心裡就很多小劇場，聽到觀眾的吶喊聲，「我以為我是世界冠軍，然後我還轉頭看著教練，想說終於把你帶來這裡了，那時候我還想說，該不會還沒出場就要哭了吧。」

陳念琴表示，場地確實很大、很過癮，以往比賽都沒有在這麼大的場地打過，「而且我原本以為，屋頂會打開，在半露天的狀態下比賽。」

今天的賽程被安排在法國當地時間晚上10時50分，也讓陳念琴有些不習慣，她笑說：「平常這個時間我都已經禱告準備睡覺了，結果現在叫我起床打拳，還好我多喝了3杯咖啡。」

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