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奧運拳擊／陳念琴摘銅不遺憾 感謝全台灣支持

中央社／ 巴黎7日電
巴黎奧運拳擊賽事在今天凌晨移師到法網中央球場羅蘭加洛斯舉行，我國女子66公斤好手陳念琴（紅衣者）在4強賽面對強敵中國大陸亞運金牌楊柳的比賽中，最終陳念琴就以1：4敗下陣來，儘管無緣金牌戰，但拿下銅牌仍是追平我國拳擊最佳成績，也是個人第一面奧運獎牌。 聯合報記者季相儒／攝影
巴黎奧運拳擊賽事在今天凌晨移師到法網中央球場羅蘭加洛斯舉行，我國女子66公斤好手陳念琴（紅衣者）在4強賽面對強敵中國大陸亞運金牌楊柳的比賽中，最終陳念琴就以1：4敗下陣來，儘管無緣金牌戰，但拿下銅牌仍是追平我國拳擊最佳成績，也是個人第一面奧運獎牌。 聯合報記者季相儒／攝影

台灣拳擊好手陳念琴今天在奧運女子66公斤級4強，以1比4不敵中國好手楊柳，最終拿下銅牌。她說：「與其說難過、遺憾，不如說感恩，謝謝全台灣加油團的支持。」

陳念琴在2016年里約奧運止步16強、東京奧運挺進8強，今年巴黎奧運拿到銅牌，她笑說：「希望還可以和吳詩儀一起拚戰到洛杉磯奧運，畢竟還沒拿到金牌。」

陳念琴從19歲打到現在27歲，經歷3屆奧運讓她感慨很深，「東京奧運的時候讓我體認到健康真的很重要，也在這段過程中感受到自己的成長。」

陳念琴表示，這場比賽表現得很不一樣，「熱身的時候我就很冷靜，教練也很相信我，擬定的戰術也都有執行，但對手真的很強，我很享受跟她對打的過程，也祝福她可以拿到金牌。」

收下這面奧運銅牌，陳念琴希望可以把打拳的快樂和享受帶給後輩，「讓大家知道，有夢想就不要放棄，即便遭遇很多困難和挑戰，都要堅持下去。」

今天比賽結束後，陳念琴照例親吻擂臺，她表示，這是她一直以來的習慣，表示對擂臺的感恩，「從我開始打拳算起，始終都圍繞著這個擂臺打轉，今年的奧運結束了，當然要跟擂臺好好道別。」

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