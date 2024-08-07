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奧運拳擊／抗議國際拳總 中華奧會發警告函

聯合報／ 記者蘇志畬曾思儒／綜合報導
國際拳總開記者會想說明林郁婷與克莉芙檢測爭議，荒腔走板言論被美媒形容是「搬磚砸腳的金牌」。 路透通訊社
國際拳總開記者會想說明林郁婷與克莉芙檢測爭議，荒腔走板言論被美媒形容是「搬磚砸腳的金牌」。 路透通訊社

國際拳擊總會（ＩＢＡ）在五日召開記者會，想要說明林郁婷、克莉芙去年世錦賽遭取消資格的原因，然而無法提出新事證，言詞反覆且情緒化，反而惹毛國際媒體，中華奧會則向ＩＢＡ發出警告信函，必要時將提告。

ＩＢＡ記者會標榜說明林郁婷與克莉芙的性別疑雲，吸引逾六十家國際媒體採訪，然而主席克列姆列夫只顧批評國際奧會、強調ＩＢＡ清廉透明與自身虔誠，但提不出客觀證據。

ＩＢＡ執行長羅伯茲推託給台灣、阿爾及利亞拳擊協會，指稱因為收到兩協會要求而不公開，僅說：「你們從字裡行間，應該了解那是什麼意思。」中華拳協否認此事，強調沒有與ＩＢＡ聯繫。

反覆提問無法獲得有效答案，讓不少國際媒體無奈，紐約時報就撰文指出：「一場混亂的會議，對拳擊爭議只提供少數澄清」；美聯社指出，拳擊總會這場記者會帶來的疑問多於解答；「每日郵報」記者基根評論，「如果奧運有搬磚砸腳項目，我們剛剛見證了金牌演出」。

國際奧會也說：「一場混亂的鬧劇，這個組織以及記者會的內容，就足以透露出他們的治理以及公信力有問題。」

我國體育署署長鄭世忠也再度為林郁婷發聲，指出ＩＢＡ是被國際奧會撤銷承認的組織，巴黎奧運期間不顧運動選手的參賽權益，持續發表錯誤訊息、模糊視聽，企圖干擾賽事正常進行，

體育署提出嚴正的抗議，中華奧會並已委請律師發出警告信函給ＩＢＡ，保留法律追訴權，必要時也會提告。

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