奧運田徑／無緣晉級 楊俊瀚：已盡情奔馳

我國田徑最速男楊俊瀚昨在巴黎奧運男子二○○公尺預賽與復活賽登場，分別跑出廿秒八三與廿秒七三的成績無緣晉級準決賽，賽後楊俊瀚也直言，儘管未能晉級，但今年巴黎奧運完整體驗了整個周期，自己相當享受其中，這些也都將成為他美好回憶。

楊俊瀚今年靠世界積分取得奧運參賽資格，昨天凌晨先在預賽登場，而隔兩道的選手正是今年兩位奪金熱門美國名將萊爾斯、加拿大好手德格拉斯，最終兩人也以分組前兩名晉級到準決賽，楊俊瀚則是以廿秒八三排名分組第六，落入復活賽。

晚間登場的復活賽，楊俊瀚也改變配速策略，最終以分組第三名的廿秒七三完賽，但依舊無緣晉級。他賽後表示，「其實復活賽狀況比預賽來得更好，不過秒數還是沒有預期的好。雖然很想跑下一輪，但能跑一趟就是盡力一趟，不然下次就是四年後或是世錦賽，我很享受能在場上盡情奔馳的時間。」

楊俊瀚也直言，由於上次東京奧運受疫情影響沒有觀眾，讓今年巴黎奧運的體驗相當不同，「我還滿享受的，不管他們是為他們國家選手還是為萊爾斯加油，但那些掌聲和歡呼都是為場上每一位選手，當下是非常享受在歡呼聲當中，我覺得那些都是給場上選手鼓勵和認可。」

對於奧運後的備戰計劃，楊俊瀚表示全田賽將會是主要目標之一，希望爭取更多積分為未來包括世錦賽等賽事做準備。