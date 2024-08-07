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奧運舉重／奧運倒數時刻 舉重隊見奪牌機會

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
中華舉重代表隊日前搭機前往巴黎參加奧運。記者黃仲明／攝影
中華舉重代表隊日前搭機前往巴黎參加奧運。記者黃仲明／攝影

巴黎奧運我國代表團將進入最後四天賽程，在已經有至少六面獎牌入袋下，明天起將迎接最後一波衝擊獎牌的高峰期，包括由郭婞淳在內的三位舉重女將，將在八日凌晨起相繼出賽，總教練林敬能也直言，在看過大會技術手冊上的數字後，已經能預見拿牌的樣子。

身為我國奧運獎牌庫的舉重隊，隊史已在奧運拿下四金、二銀、四銅佳績，且從二○○八年開始連四屆奪金，分別為北京奧運陳葦綾，倫敦奧運及里約奧運許淑淨、東京奧運郭婞淳。

受到舉重量級縮減影響，舉重隊要挑戰連五屆奪牌，甚至是奪金，難度將更勝以往，不過舉重隊總教練林敬能也直言，舉重現在不僅是選手在場上拚搏，教練更要在場外鬥智，「我們可以從技術手冊上的數字看到一些端倪，當然數字是冰冷的，也有可能是爾虞我詐，因為我們沒有分組，可以寫少一點，可以寫多一點，這就是後面教練鬥智方面。」

林敬能指出，看到大會最新公布的技術手冊後，確實從數字上可以預見我國選手拿牌的樣子，並強調自己帶領郭婞淳從沒有空手而歸，但他同時也希望郭婞淳能夠享受舞台，「她的成就就跟小戴、智凱等人一樣，已經不需要再向世人、國人證明自己是什麼樣的位置，都已經是世界一流的選手，該為國家爭取的榮譽都已經做到，我都跟她們說把心態擺正，享受比賽，把妳現在的狀況可以發揮到最好。」

除了郭婞淳力拚衛冕外，方莞靈與陳玟卉的表現也備受期待，林敬能也以奇兵來形容兩人，「就像上次東京奧運記者一直問我，林總教練我們可以留下來看嗎？我都回他們想要看好戲就留下來吧，現在我還是那句話，如果要看好戲就繼續留下來。」

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