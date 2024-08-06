奧運桌球／中華隊男團不敵日本止步8強 莊智淵奧運之旅結束

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎即時報導
莊智淵（右）、高承睿搭擋第1點雙打失利。奧運採訪團／攝影
莊智淵（右）、高承睿搭擋第1點雙打失利。奧運採訪團／攝影

巴黎奧運桌球賽男子團體8強賽登場，中華隊林昀儒、高承睿、莊智淵今天對決日本組合，激戰兩個多小時以1：3落敗，未能挺進4強，奧運「六朝元老」莊智淵結束本屆賽事，很有可能是生涯在奧運最後一戰。

莊智淵、高承睿師徒搭檔第1點雙打，以7：11、5：11、9：11不敵戶上隼輔、篠塚大登。

林昀儒扛起第2點單打，和張本智和形成拉鋸戰，兩人大戰5局，林昀儒以11：9、9：11、11：7、3：11、11：6獲勝，中華隊追平戰局。

高承睿第3點單打對決戶上隼輔，被對方直落三，以5：11、7：11、5：11落敗。

43歲老將莊智淵第4點出馬，單打對決和張本智和，以7：11、8：11、9：11落敗，中華隊止步8強，和3年前東京奧運成績相同。

林昀儒第2點單打苦戰5局獲勝。奧運採訪團／攝影
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