奧運拳擊／捲入性別風波 林郁婷透過蘇巧慧轉達：平靜備戰
征戰巴黎奧運的台灣女拳王林郁婷遭國際拳總質疑性別不符參賽資格。民進黨立委蘇巧慧今天說，林郁婷要轉告大家，感謝大家關心和祝福，現在是以平靜心情備戰。
征戰2024巴黎奧運的林郁婷這次與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）無端捲入性別爭議風波，源於國際拳擊總會（IBA）去年以2人未能通過1項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格。
已經遭國際奧會（IOC）開除的國際拳總聲稱這項檢測認定2人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但IBA未就這項檢測予以明確說明。
包括哈利波特作者JK羅琳（J.K. Rowling）及前拳王麥圭根（Barry McGuigan）輪番在網路上抨擊林郁婷與克莉芙的性別爭議。
蘇巧慧晚間在社群網站臉書Facebook發文表示，她有與林郁婷越洋連線，目前林郁婷正按步調準備即將來臨的4強賽，林郁婷要轉告大家，感謝大家的關心和祝福，她現在是以平靜心情備戰接下來的賽事。
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