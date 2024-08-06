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奧運拳擊／體育署駁斥IBA 警告信保護選手個資不得擅自公開

中央社／ 巴黎6日電
體育署長鄭世忠。體育署提供
體育署長鄭世忠。體育署提供

針對國際拳擊總會昨天記者會上提到，中華台北奧會曾來信要求不要公開林郁婷的檢測資訊；體育署長鄭世忠今天駁斥，「我們發警告信，是要求IBA不得擅自公開選手的醫療數據。」

國際拳擊總會（IBA）昨天在巴黎召開記者會，針對連日來的性別爭議風波做說明，不過在記者會上，不但什麼事情都沒說清楚，就連國外媒體都聽得一頭霧水，甚至扯到阿爾及利亞和中華台北奧會都曾寫信告知，「不要」公開選手檢測資訊。

對此，鄭世忠在接受中央社記者訪問時嚴正駁斥，中華奧會在8月4日發出的警告信，是要求IBA「不得」在未經選手同意下，擅自提出選手的醫療數據，這是屬於個資的問題，都受到歐盟相當嚴格的保護。

鄭世忠強調，「我們現在參加的是奧運，不是單項世錦賽，國際奧會肯定都看過所有的檢測數據報告，也認同我們的選手參加比賽，IBA沒資格繼續在那邊比手劃腳。」

據悉8月4日除了中華奧會以外，阿爾及利亞奧會也有發出類似的警告信。

鄭世忠指出，希望IBA儘速結束這齣鬧劇，不要再繼續胡亂指控台灣的選手，若再繼續有不當、不實的發言，將會委由中華奧會請律師提告，保護台灣選手，當選手最強的後盾。

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