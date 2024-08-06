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奧運田徑／楊俊瀚無緣奧運200公尺準決賽 自認還有些缺失

中央社／ 巴黎6日電
(240806) -- PARIS, Aug. 6, 2024 (Xinhua) -- Yang Chun-Han of Chinese Taipei competes during the men's 200m repechage round of Athletics at the Paris 2024 Olympic Games in Paris, France, Aug. 6, 2024. (Xinhua/Lui Siu Wai) 新華通訊社
(240806) -- PARIS, Aug. 6, 2024 (Xinhua) -- Yang Chun-Han of Chinese Taipei competes during the men's 200m repechage round of Athletics at the Paris 2024 Olympic Games in Paris, France, Aug. 6, 2024. (Xinhua/Lui Siu Wai) 新華通訊社

田徑好手「最速男」楊俊瀚今天在巴黎奧林匹克運動會男子200公尺復活賽，跑出20秒73成績，仍不足以晉級準決賽。楊俊瀚表示，狀況好很多，但還是有些缺失。

楊俊瀚在昨天男子200公尺預賽跑出20秒83、分組第6成績，落入復活賽。

復活賽中，楊俊瀚排在第3組、第6道登場，起跑後的第100公尺還能維持住，但出彎後直線加速就逐漸被領先的兩名選手拉開差距，最後仍堅持住以分組第3名完賽。

楊俊瀚表示，從成績看，擇優晉級約在20秒47左右，其實他是有機會，整體狀態都比預賽好，也修正一些配速上缺點，可惜還是沒能如願。

他說，他有點小感冒，可能巴黎溫差真的很大，起床時才攝氏15、16度，穿很多出門，下午又超級熱，可能是這樣身體有些不舒服，但影響不大。

連續參加2屆奧運，楊俊瀚表示，這屆感覺很不同，從場邊有爆滿觀眾到選手村氛圍。田徑場真的很美，可容納這麼多人，在這樣的環境下出賽真的會「很嗨」，與上屆東京奧運由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都沒人差很多。他接下來還會繼續訓練，回台灣後先以全國田徑錦標賽為主。

奧運田徑場夢幻粉紫色跑道 楊俊瀚：跑起來很舒服

連續2屆參加奧運的台灣男子田徑好手楊俊瀚，這次來到花都巴黎，也被法國美學的粉紫色夢幻跑道震撼到，他說：「視覺感真的很不一樣，非常舒服也沒有那麼競爭的氛圍。」

今年巴黎奧運的主色調都採用粉紫色系，不論到哪個場館、競賽用品，甚至宣傳海報都是同一色系，充分展現出法國的時尚美學。

尤其可以容納8萬人的法蘭西體育場，是史上首次把田徑跑道做成粉紫色，給選手帶來相當大的視覺享受。楊俊瀚在接受中央社訪問時表示，這種色系是真的第一次遇到，看起來超級舒服的。

楊俊瀚說，這個色調好像會降低選手互相競爭的那種肅殺氣氛，跟原本的紅色跑道差很多，其實各有好處，就是來感受一下不同的氛圍。

楊俊瀚指出，主要是整個場館都是這個色調，所以也不會覺得跑道很突兀，跑在上面時往前看的視覺享受也都很棒，真不愧是巴黎人才想得出來的顏色。

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