奧運拳擊／中華拳協否認要IBA別公開資訊 要求提出證據

台灣女拳王林郁婷征戰巴黎奧運無端捲入性別爭議，國際拳總昨天開記者會稱收到中華民國拳擊協會的信，要求不要公開選手檢驗資訊，拳協秘書長彭俊銘今天說，絕無此事，要求IBA公開是誰說的。

國際拳擊總會（IBA）昨天召開記者會，要說明台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（ImaneKhelif）去年世錦賽遭撤銷資格原因，但最終未能提出實質證據，反而將矛頭指向在記者會前夕收到台灣、阿爾及利亞拳擊協會的信，要求不要公開有關這兩位拳擊手的資訊。

彭俊銘接受中央社記者訪問時強調，絕無此事，拳協沒有任何人和IBA聯繫，若IBA稱有請提出證據，公開拳協是哪位成員聯繫IBA。

林郁婷目前已闖進巴黎奧運女子57公斤級4強賽，確定保底銅牌，而體育署稍早也發聲明捍衛選手權益，並強調林郁婷參賽資格已獲國際奧會確認，且中華奧會已委請律師發警告信函給IBA，保留法律追訴權，必要時將提告。

性別風波起因於國際拳擊總會（IBA）去年以林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格。這項檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但IBA未就這項檢測予以明確說明。