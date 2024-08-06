奧運拳擊／中華拳協否認要IBA別公開資訊 要求提出證據
台灣女拳王林郁婷征戰巴黎奧運無端捲入性別爭議，國際拳總昨天開記者會稱收到中華民國拳擊協會的信，要求不要公開選手檢驗資訊，拳協秘書長彭俊銘今天說，絕無此事，要求IBA公開是誰說的。
國際拳擊總會（IBA）昨天召開記者會，要說明台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（ImaneKhelif）去年世錦賽遭撤銷資格原因，但最終未能提出實質證據，反而將矛頭指向在記者會前夕收到台灣、阿爾及利亞拳擊協會的信，要求不要公開有關這兩位拳擊手的資訊。
彭俊銘接受中央社記者訪問時強調，絕無此事，拳協沒有任何人和IBA聯繫，若IBA稱有請提出證據，公開拳協是哪位成員聯繫IBA。
林郁婷目前已闖進巴黎奧運女子57公斤級4強賽，確定保底銅牌，而體育署稍早也發聲明捍衛選手權益，並強調林郁婷參賽資格已獲國際奧會確認，且中華奧會已委請律師發警告信函給IBA，保留法律追訴權，必要時將提告。
性別風波起因於國際拳擊總會（IBA）去年以林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格。這項檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但IBA未就這項檢測予以明確說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言