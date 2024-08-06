▪ 巴黎奧運／唐嘉鴻體操銅牌加碼1.5倍 國光獎金目前已發出7790萬元

「亞洲貓王」唐嘉鴻昨晚在巴黎奧運男子競技體操單槓決賽摘下銅牌，成為「鞍馬王子」李智凱後第2位奪下奧運獎牌的我國體操選手，根據國光獎金規定奧運銅牌500萬元，但田徑、游泳、體操三大主流項目可獲得加碼1.5倍為750萬元，其他前八名均有獎金，若計畫李洋、王齊麟羽球男雙金牌為一次領2000萬元來計算，奧運截至目前為止計已發出7790萬元。

依國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，奧運金牌每人可領2000萬元獎金，銀牌700萬元，銅牌則是500萬元；如果選月領，金牌12.5萬元、銀牌為3.8萬元、銅牌2.4萬元。另外第四名為300萬元、第五、六名為150萬元，第七、八名為90萬元，如八強止步則以第五名來計算。

唐嘉鴻這面銅牌會領的比拳擊吳詩儀和射擊李孟遠還多，因為按照規定，基礎主流運動包含田徑、游泳與體操獎金加碼1.5倍，所以唐嘉鴻將獲750萬國光獎金。其他已結束比賽，在8強止步項目有射箭男團、射箭女團、桌球男單、桌球女單、桌球混雙、羽球男單、網球女雙，至於柔道楊勇緯雖晉級8強由於進行敗部復活賽落敗，最後排名為第七名。

目前包括拳擊陳念琴、林郁婷都已進軍四強，確定至少銅牌，最後獎金就看獎牌成色，最後獎金就看能否突破億元。上屆東京奧運，中華隊獲2金4銀6銅，國光獎金最後發出共2億0855萬元。